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Saobraćajka na putu Laktaši-Mahovljani, obustaven sobraćaj

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 15:43

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Laktaši-Mahovljani, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj, prenosi Srna.

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Više informacija o saobraćajnoj nezgodi biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

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Tagovi :

Saobraćajna nezgoda

Laktaši

Mahovljani

saobraćaj

obustava saobraćaja

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