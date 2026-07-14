Saobraćajka na putu Laktaši-Mahovljani, obustaven sobraćaj

Autor:ATV redakcija
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Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Laktaši-Mahovljani, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
U toku je policijski uviđaj, prenosi Srna.
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Više informacija o saobraćajnoj nezgodi biće poznato nakon obavljenog uviđaja.
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