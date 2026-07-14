Saobraćajka na putu Laktaši-Mahovljani, obustaven sobraćaj

Foto: ATV

Zbog saobraćajne nezgode obustavljen je saobraćaj na putnom pravcu Laktaši-Mahovljani, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

U toku je policijski uviđaj, prenosi Srna. Svijet Teška nesreća u Njemačkoj: Poginuo dječak (13) iz BiH? Više informacija o saobraćajnoj nezgodi biće poznato nakon obavljenog uviđaja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.