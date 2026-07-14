Da li je grijeh moliti Boga za novac

Novac je mnogima jedna od najvećih svakodnevnih briga. Kada se nagomilaju računi, stambeni problemi ili neizvjesnost oko toga kako obezbijediti osnovne potrebe porodice, nije rijetkost da čovjek utjehu i pomoć potraži u molitvi.

Međutim, vjernike često muči pitanje da li je ispravno od Boga tražiti materijalnu pomoć. Otac Predrag Popović poručuje da molitva za novac sama po sebi nije grijeh, ali da je presudno sa kakvom namjerom se čovjek moli i za šta mu je novac potreban.

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"Nije grijeh da čovjek moli Boga za pare, to da znate. Možete da se molite Bogu za pare", rekao je otac Predrag.

Kako je objasnio, i sam se u teškim trenucima molio Svetom Spiridonu Čudotvorcu, svetitelju koji je u pravoslavnoj tradiciji poznat po brizi za siromašne i ljude koji su se našli u nevolji.

Nije isto moliti se za sigurnost i za lako stečeno bogatstvo

Prema riječima oca Predraga, molitva za materijalnu pomoć može imati smisla kada čovjeku nedostaje novac za ono što je neophodno i opravdano – hranu, dom, liječenje, školovanje djece ili izlazak iz ozbiljne životne nevolje.

Sa druge strane, upozorio je da molitva ne treba da bude opravdanje za pohlepu, želju za luksuzom ili očekivanje da se bogatstvo stekne bez rada i odgovornosti.

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"Ne ide to da odemo u kladionicu, pa se molimo za pare", poručio je.

Time je napravio jasnu razliku između čovjeka koji traži pomoć kako bi obezbijedio dostojanstven život i onoga ko očekuje dobitak bez truda, oslanjajući se na sreću ili kocku.

"Ako su vam potrebne finansije za nešto što je normalno, što je u redu – slobodno se molite Gospodu za to", objasnio je otac Predrag.

Važno je zbog čega se čovjek moli

U hrišćanskom razumijevanju, molitva nije spisak želja niti način da se od Boga zahtijeva određeni ishod. Ona bi trebalo da bude iskren razgovor, praćen spremnošću čovjeka da radi, promeni ono što može i prihvati da odgovor ne mora uvijek da bude onakav kakav je očekivao.

Zato, prema poruci oca Predraga, nije najvažnije samo šta čovjek traži, već kakve bi posljedice ispunjenje te želje imalo na njegov život i odnos prema drugima.

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Novac može da bude sredstvo kojim će neko pomoći porodici, riješiti problem ili učiniti dobro djelo. Ipak, može postati i izvor oholosti, zavisti i osjećaja da čovjeku niko više nije potreban.

"Ako se molite, znaćete odakle je pomoć došla"

Otac Predrag smatra da molitva pomaže čovjeku da sačuva zahvalnost i prepozna da u životu ne zavisi sve isključivo od njegovih sposobnosti.

"Ako se molite i dobijete ono za šta ste se molili, znaćete da vam je to Bog dao", rekao je.

Kako je objasnio, čovjek koji uspjeh pripiše samo sebi lako može da povjeruje da je za sve zaslužan isključivo sopstvenom snagom. Upravo u tome vidi opasnost od gordosti.

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"Mislite da ste to vi zaslužili? E, onda će vam to biti uzeto. Tada ćete znati da vam je ono uzeto", zaključio je otac Predrag.

Molitva za finansijsku pomoć zato, prema poruci oca Predraga, nije grešna ukoliko ne proizlazi iz pohlepe.

Čovjek može da traži pomoć za ono što mu je zaista potrebno, ali uz molitvu treba da idu rad, odgovornost, zahvalnost i spremnost da se pomogne drugome kada za to dođe prilika, prenosi "Kurir".