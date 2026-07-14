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Vic dana: Mujin radni utorak

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 17:23

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Радник са заштитном опремом обрађује дрво у хали предвиђеној за тај посао.
Foto: Unsplash

Mujo se zaposlio i šef mu objašnjava posao:

"Mujo, u ponedjeljak se upoznajemo s poslom, u utorak radimo, u srijedu odmaramo, u četvrtak slavimo što je sutra petak, a u petak ne radimo jer je vikend pred vratima. Imaš li kakvih pitanja?".

Mujo se počeše po glavi pa pita:

"Šefe, a je l' se taj utorak mora baš svake sedmice raditi?".

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Vic dana

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