Vic dana: Mujin radni utorak

Mujo se zaposlio i šef mu objašnjava posao:

"Mujo, u ponedjeljak se upoznajemo s poslom, u utorak radimo, u srijedu odmaramo, u četvrtak slavimo što je sutra petak, a u petak ne radimo jer je vikend pred vratima. Imaš li kakvih pitanja?".

Mujo se počeše po glavi pa pita:

"Šefe, a je l' se taj utorak mora baš svake sedmice raditi?".