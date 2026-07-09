Vic dana: Papagaj šef

Autor:ATV redakcija
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Ušao čovjek u Pet Šop da kupi papagaja.
Vidi on jednog velikog papagaja i pita:
"Koliko košta ovaj?"
"100 maraka odgovori prodavac".
"A zašto je toliko skup?"
"Pa on ti zna cijeli KAPITAL napamet."
Vidi on manjeg i pita koliko košta?
"500 maraka odgovori prodavac."
"A šta ovaj zna?"
"On ti zna SVJETSKA PRAVA napamet."
Vidi on još manjeg i pita, a ovaj koliko je?
"1000 maraka"
"Pa dobro, šta ovaj mora da zna?"
"Veze nemam", odgovori prodavac i doda: "Nego ga ova dvojica ga zovu Šefe".
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