Vic dana: Papagaj šef

Ušao čovjek u Pet Šop da kupi papagaja.

Vidi on jednog velikog papagaja i pita: "Koliko košta ovaj?" "100 maraka odgovori prodavac". "A zašto je toliko skup?" "Pa on ti zna cijeli KAPITAL napamet." Vidi on manjeg i pita koliko košta? "500 maraka odgovori prodavac." "A šta ovaj zna?" "On ti zna SVJETSKA PRAVA napamet." Vidi on još manjeg i pita, a ovaj koliko je? "1000 maraka" "Pa dobro, šta ovaj mora da zna?" "Veze nemam", odgovori prodavac i doda: "Nego ga ova dvojica ga zovu Šefe".

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