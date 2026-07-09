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Vic dana: Papagaj šef

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 07:14

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Виц дана: Папагај шеф

Ušao čovjek u Pet Šop da kupi papagaja.

Vidi on jednog velikog papagaja i pita:

"Koliko košta ovaj?"

"100 maraka odgovori prodavac".

"A zašto je toliko skup?"

"Pa on ti zna cijeli KAPITAL napamet."

Vidi on manjeg i pita koliko košta?

"500 maraka odgovori prodavac."

"A šta ovaj zna?"

"On ti zna SVJETSKA PRAVA napamet."

Vidi on još manjeg i pita, a ovaj koliko je?

"1000 maraka"

"Pa dobro, šta ovaj mora da zna?"

"Veze nemam", odgovori prodavac i doda: "Nego ga ova dvojica ga zovu Šefe".

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Vic dana

Vicevi

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