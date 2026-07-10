Srbin umalo ispao iz aviona tokom leta: Pukao prozor, putnici ga vukli nazad

Državljanin Srbije (61) povrijeđen je tokom leta kompanije "Rajaner" sa solunskog aerodroma "Makedonija" za Minhen, nakon što je tokom leta pukao prozor aviona i došlo do dekompresije kabine, objavila je Prototema.

Prema navodima putnika, nakon pucanja prozora došlo je do naglog pada pritiska u kabini, a saputnici su pokušali da zadrže muškarca koji je sedeo pored oštećenog prozora da ne izleti kroz otvor.

Kako je prenio Katimerini, tokom spuštanja aviona, dio oštećenog motora se navodno odvojio i udario u prozor kabine. Zvaničnici su rekli da incident nije uključivao nikakvo oštećenje trupa aviona. Pilot je promenio kurs i vratio avion na aerodrom u Solunu, gdje su putnici iskrcani.

Povrijeđeni muškarac je u šoku i prevezen vozilom hitne pomoći u bolnicu u Solunu zbog povrede vrata i opekotina nastalih zbog trenja.

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Kako prenose očevici za "Radio Solun", telo čovjeka bilo je skoro do ramena izvan aviona, ali ga je spasio sigurnosni pojas, kao i putnici koji su sedeli do njega i vukli ga nazad.

Prema dostupnim informacijama, on je bio svjestan i u toku su ljekarski pregledi. Mediji navode i da je trudnica koja se nalazila na istom letu prevezena u bolnicu u Solunu.

Predsednik grčkog sindikata zaposlenih u javnom zdravstvu POEDIN Mihalis Janakos rekao je da je izbegnuta tragedija i naveo da su putnici uspeli da uvuku muškarca nazad u kabinu uz pomoć njegove supruge i drugih putnika, prenosi Informer.