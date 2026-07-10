Ljudi pronađeni u izgorjelim autima: Apokaliptični prizori u Španiji

Najmanje 12 ljudi poginulo je u požaru u Los Galjardosu u pokrajini Almeria na jugoistoku Španije, dok je šestoro povrijeđeno, objavila je regionalna vlada Andaluzije.

Neke od žrtava pronađene su u vozilima koja su izgorjela.

Svjedoci kažu da je uzrok požara srušeni dalekovod, a buktinja se brzo proširila na obližnje šumovito područje. Vlasti još nisu objavile šta je uzrok požara, piše BBC.

Dugotrajni toplotni talas s temperaturama od oko 40 stepeni Celzijusa uzrokovao je šumske požare širom južne Evrope. Stotine vatrogasaca bore se s velikim požarištima u Francuskoj, Portugalu i Španiji, a hiljade ljudi su prisiljene napustiti svoje domove. U Španiji su u junu izmjerene najviše prosječne temperature od 1950. godine, a u nekim dijelovima zemlje izmjerena su 42 stepena.

At least 12 people killed, 6 injured in Los Gallardos, Spain wildfire, officials say. pic.twitter.com/2jO5ve6o8C — AZ Intel (@AZ_Intel_) July 10, 2026

Šef regionalne vlade Andaluzije, Huanma Moreno, rekao je kako se radi o velikoj tragediji zbog smrtnih slučajeva.

"Naša srca su teška i shrvani smo tugom", napisao je na Iksu.

Oko 150 vatrogasaca gasilo je požar u zaseoku Bedar. Četiri osobe su na mjestu događaja zbrinute zbog lakših opekotina i respiratornih problema uzrokovanih gustim dimom.

Požar je takođe doveo do zatvaranja puteva, dok je 1.000 stanovnika evakuisano, prema hitnim službama.

Premijer Pedro Sančez rekao je u maju da će Španija ove godine primijeniti svoj najveći ikad korišteni sistem za gašenje ljetnih šumskih požara.

Dozen people killed in southern Spain wildfire, officials said. pic.twitter.com/bzspEfINem — Open Source Intel (@Osint613) July 10, 2026

Španska vojna jedinica za hitne slučajeve (UME), koja se raspoređuje u velikim hitnim slučajevima, izjavila je da će se pridružiti naporima gašenja požara u Los Galjardosu, prenosi "Radiosarajevo".