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Četiri mjeseca nakon smrti pokopan Ali Hamnei

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 07:48

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Човек држи иранску заставу док камион са ковчезима убијеног иранског врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија и чланова његове породице пролази кроз ожалошћене током погребне поворке у Техерану, Иран, у понејдељак, 6. јула 2026.
Foto: AP Photo/Vahid Salemi / Tanjug

Iranski vrhovni vođa Ali Hameni pokopan je u najsvetijem šiitskom svetištu u zemlji, više od četiri mjeseca nakon što je poginuo u američko-izraelskom zračnom napadu na njegov kompleks u centru Teherana.

Prema navodima iranskih državnih medija, Hamnei je u petak pokopan u rodnom Mašhadu, u svetištu Imama Reze, jednom od najvažnijih vjerskih mjesta za šiitske muslimane, prenosi Al Džazira.

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Sam čin pokopa održan je iza zatvorenih vrata, nakon sedmica žalosti i masovnih komemoracija koje su, prema iranskim procjenama, okupile više od 15 miliona ljudi širom zemlje.

Na pogrebnim događanjima nije se pojavio Hamneijev sin i nasljednik na položaju vrhovnog vođe, Modžtaba Khamenei, koji nije viđen u javnosti od napada 28. februara u kojem je njegov otac ubijen. Taj je napad označio početak američko-izraelskog rata protiv Irana.

Sahrana je prvobitno trebala biti održan u martu, ali odgođena je zbog ratnih sukoba.

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Zvanične komemoracije započele su prošle subote u Velikoj Mosali u Teheranu, gdje su desetine hiljada ljudi odale počast uz izloženi kovčeg. Među uzvanicima su bili i predstavnici Hamasa, Palestinskog islamskog džihada, Hezbolaha i jemenskih Huta.

Vrhunac oproštaja održan je u ponedjeljak, kada su milioni ljudi ispunili ulice Teherana tokom deset kilometara duge pogrebne povorke prema Trgu Azadi. Dan poslije nekoliko stotina hiljada ljudi okupilo se u svetom gradu Komu, nakon čega je kovčeg prevezen u Irak. Ondje je prošao kroz Nadžaf i Karbalu, dva najsvetija šiitska grada, prije nego što je vraćen u Iran.

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Hamneijevo tijelo u četvrtak je dopremljeno u Mašhad, gdje je održana završna pogrebna povorka. U povorci su bili i kovčezi četvero članova njegove porodice koji su poginuli u istom napadu.

Hiljade okupljenih, obučenih u crno, nosile su iranske zastave, fotografije pokojnog vođe i transparente s revolucionarnim porukama.

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