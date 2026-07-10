Drugačiji način okretanja janjetine na ražnju novi hit ljeta: Brže se peče i sočnije je

Janjetina je jedno od najprepoznatljivijih jela hrvatske gastronomije, a priprema se na brojne načine, u zavisnosti od kraja zemlje i lokalne tradicije.

Iako su ražanj i peka među najpoznatijim metodama, u različitim dijelovima Hrvatske janjetina se kuva, peče u rerni, priprema na otvorenoj vatri ili na gradelama.

Posebno mjesto zauzima otočna janjetina koja se zbog specifičnog uzgoja i ishrane smatra pravom delicijom. Uz meso, u mnogim krajevima se prema tradicionalnim receptima pripremaju i jela od janjećih iznutrica, poput tripica, vitalca ili drugih lokalnih specijaliteta. Mlada janjetina je posebno cijenjena zbog svoje mekoće i sočnosti, dok se meso starijih životinja često koristi za sušenje ili pripremu zimskih jela.

Šta je to bračka "janjetina na špicu"?

Na ostrvu Braču njeguje se poseban način pripreme poznat kao janjetina na špicu, koji se značajno razlikuje od klasičnog pečenja cijelog jagnjeta na ražnju. Riječ je o tradicionalnoj metodi u kojoj se odabrani komadi mesa nabadaju na metalnu šipku, a zatim polako peku iznad pažljivo pripremljenog žara. Ovakva tehnika omogućava vrhunsku sočnost mesa, ali i daleko brže pečenje.

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Tajna ovog specijaliteta krije se u polaganom procesu, što potvrđuju i u porodičnoj konobi "Rojen", koju vodi porodica Kaštelan. Kod njih se tradicionalna otočna jela pripremaju po strogo čuvanim pravilima, a janjetina na špicu zauzima glavno mjesto na meniju.

Pravila za savršen ukus

Proces pripreme ovog bračkog specijaliteta zahtijeva iskustvo i nekoliko ključnih koraka:

Odabir mesa: Za pripremu se biraju isključivo kvalitetni komadi poput buta, prsa ili kotleta. Meso se reže na komade srednje veličine i čvrsto slaže na metalnu šipku.

Bez suvišnih začina: Od začina se koristi jedino krupna so, čime se želi potpuno sačuvati prirodan i bogat ukus domaće janjetine.

Udaljenost od vatre: Pečenje traje oko sat vremena. Žar ne smije biti neposredno ispod mesa, već dovoljno udaljen kako bi toplota ravnomjerno pekla janjetinu bez isušivanja. Vatra se tokom pečenja postepeno pojačava.

Prirodna hrskavost: Pri pripremi nije potrebno koristiti brašno, prezle ili druge dodatke za stvaranje korice. Kvalitetna mlada janjetina tokom pečenja sama razvija savršenu hrskavu površinu.

Nakon što se skine sa vatre, meso se ostavlja nekoliko minuta da odmori kako bi se sokovi pravilno rasporedili, a zatim se poslužuje uz domaći krompir, svježe priloge i čašu vrhunskog bračkog vina, prenosi Zagreb.info.