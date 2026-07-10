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Uhapšen sin hrvatskog političara

Autor:

ATV redakcija
10.07.2026 08:03

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Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Sin konzervativnog političara u Hrvatskoj i saborskog poslanika uhapšen je i pritvoren zbog sumnje da je učestvovao u brutalnom iznuđivanju i napadu na jednu zagrebačku porodicu.

Premlaćivanje i prijetnje prijavljene su 16. februara, kada su trojica mladića presrela 20-godišnjaka na ulici i zatražila od njega 5.000 evra navodnog duga za drogu.

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Prema iskazu žrtve, napadači su ga tukli i prijetili noževima prije nego što su ga prisilili da ih odvede do doma. U kući su, prema prijavi, fizički napali i njegove roditelje te razbijali inventar.

Cijela porodica nakon napada završila je u bolnici, piše "Jutarnji".

Istragom i analizom nadzornih kamera najprije je identifikovan 27-godišnji D. D, koji je od kraja marta u istražnom zatvoru u Remetincu.

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Prije dva dana istražioci su kao drugog osumnjičenog identifikovali 21-godišnjeg sina političara. I njemu je određen u istražni zatvor u Remetincu zbog sumnje na učestvovanja u iznudi i nasilju.

Policija nastavlja istragu, a identitet trećeg osumnjičenog napadača još nisu utvrdili, prenose hrvatski mediji.

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Tagovi :

hapšenje

Nasilje

Hrvatska

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