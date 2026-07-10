Uhapšen sin hrvatskog političara

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Sin konzervativnog političara u Hrvatskoj i saborskog poslanika uhapšen je i pritvoren zbog sumnje da je učestvovao u brutalnom iznuđivanju i napadu na jednu zagrebačku porodicu.
Premlaćivanje i prijetnje prijavljene su 16. februara, kada su trojica mladića presrela 20-godišnjaka na ulici i zatražila od njega 5.000 evra navodnog duga za drogu.
Region
Sobarica Jana otvorila vrata sobe, pa zatekla nezamisliv užas
Prema iskazu žrtve, napadači su ga tukli i prijetili noževima prije nego što su ga prisilili da ih odvede do doma. U kući su, prema prijavi, fizički napali i njegove roditelje te razbijali inventar.
Cijela porodica nakon napada završila je u bolnici, piše "Jutarnji".
Istragom i analizom nadzornih kamera najprije je identifikovan 27-godišnji D. D, koji je od kraja marta u istražnom zatvoru u Remetincu.
Svijet
Muhamed osvaja Englesku: Kraljevska imena sve manje popularna
Prije dva dana istražioci su kao drugog osumnjičenog identifikovali 21-godišnjeg sina političara. I njemu je određen u istražni zatvor u Remetincu zbog sumnje na učestvovanja u iznudi i nasilju.
Policija nastavlja istragu, a identitet trećeg osumnjičenog napadača još nisu utvrdili, prenose hrvatski mediji.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
2 h0
Region
12 h0
Region
12 h1
Region
14 h0
Najnovije
Trenutno na programu