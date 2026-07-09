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Pucnjava u Puli: Ranjen muškarac, policija traži napadača

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 22:20

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Пуцњава у Пули: Рањен мушкарац, полиција тражи нападача

Muškarac je ranjen iz vatrenog oružja u četvrtak poslijepodne na području Valdebeka u Puli, saopštila je Policijska uprava istarska.

Policija je informaciju o pucnjavi dobila oko 17.50 časova, nakon čega su na lice mjesta odmah upućeni policijski službenici i ekipe drugih hitnih službi.

Ranjeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Za sada nije poznat stepen povreda koje je zadobio.

Policija intenzivno traga za počiniocem, a u toku je i kriminalistička istraga s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Više detalja trebalo bi da bude poznato nakon završetka uviđaja i policijskog postupanja.

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Pucnjava

Pula

ranjavanje

Hrvatska

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