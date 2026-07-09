Pucnjava u Puli: Ranjen muškarac, policija traži napadača

Muškarac je ranjen iz vatrenog oružja u četvrtak poslijepodne na području Valdebeka u Puli, saopštila je Policijska uprava istarska.

Policija je informaciju o pucnjavi dobila oko 17.50 časova, nakon čega su na lice mjesta odmah upućeni policijski službenici i ekipe drugih hitnih službi.

Ranjeni muškarac prevezen je u pulsku bolnicu, gdje mu je ukazana ljekarska pomoć. Za sada nije poznat stepen povreda koje je zadobio.

Policija intenzivno traga za počiniocem, a u toku je i kriminalistička istraga s ciljem utvrđivanja svih okolnosti ovog slučaja.

Više detalja trebalo bi da bude poznato nakon završetka uviđaja i policijskog postupanja.