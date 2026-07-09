Oglasila se kuma Andrije Bajića i Male Cane! Otkrila detalje posljednjeg susreta sa pjevačem

Odlazak Andrije Bajića rastužio je mnoge, a u njegovom rodnom Jabučju mještani se opraštaju od velikog muzičara, koji je zajedno sa bratom Tomislavom ostavio neizbrisiv trag u srpskoj izvornoj muzici.

Pjevačica Branka Sovrlić, koja je bila njegova vjenčana kuma, sa tugom se prisetila njihovog posljednjeg susreta i otkrila da je Andriju vidjela prije samo dva mjeseca.

- Vidjela sam ga prije dva mjeseca na Sastanku Udruženja Saveza umjetnika, jako je dobro izgledao, veseo i besprekorno sređen. Žao mi je što je umro, nek mu je pokoj duši. Mogao je bar još koju godinu poživjeti - izjavila je pjevačica.

Ona je istakla da je Andrija Bajić bio veliki gospodin i izuzetno dobar čovek koji je kolegama često davao korisne savete.

Andrija Bajić rođen je 1938. godine u selu Jabučje kod Lajkovca, u skromnoj, nadničarskoj porodici, kao jedno od sedmoro djece.

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Ljubav prema muzici dijelio je sa bratom Tomislavom, sa kojim je još kao dečak počeo da svira frulu.

Nakon dolaska u Beograd i uključivanja u kulturno-umetnička društva, braća Bajić započela su muzičku karijeru koja je trajala više decenija.

Njihov prvi trajni snimak, pjesma "Idu dvoje, ne poznajem ko je", nastao je davne 1956. godine, a kasnije su postali poznati po brojnim pesmama koje su obeležile srpsku izvornu muziku.

Među njihovim najpoznatijim numerama su "Ide Mile lajkovačkom prugom", "Pogledaj de mala moja" i "Ko to kaže, ko to laže", koje se i danas pevaju širom Srbije.

Podsjetimo, Andrija Bajić preminuo 7. jula u 89. godini, a datim sahrane još uvijek nije poznat.

Supruga pokojnog pjevača, Mala Cana, neutešno čeka svu potrebnu dokumentaciju kako bi se zakazala sahrana.

(republika)