Skupio ostatke sa vjenčanja Tejlor Svift u Njujorku: Prodao ih onlajn po nevjerovatnoj cijeni

Njujorški umjetnik Džastin Žinjak sakupio je otpatke sa ulica oko Medison Skver Gardena u Njujorku na dan vjenčanja Tejlor Svift i Trevisa Kelsa, a potom ih ponudio na prodaju, pronašavši brojne kupce.

Žinjak je odlučio da iskoristi priliku i profitira na ogromnom interesovanju javnosti i fanova za ovo vjenčanje, pa je ponudio na prodaju otpad sa mjesta događaja, uključujući predmete kao što su opušci cigareta i test za ovulaciju, navodi Špigel.

Vješto obišao barijere

Žinjak je na dan vjenčanja, 3. jula, obišao barijere na obodu Medison skver gardena, gdje se održavalo vjenčanje i sakupljao smeće.

Taylor Swift and Travis Kelce's wedding trash and MSG air being sold online.



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On je, između ostalog, pronašao zgnječene limenke, opuške cigareta, slamke za piće, lijevi ErPod, čepove od flaša za vodu, ostatke lizalica, policijsku traku za zaštitne mjere, dijelove pribora za jelo i test za ovulaciju za planiranje trudnoće.

Ko su glavni kupci?

Žinjak je ove otpatke spakovao u male, providne kocke i ponudio 50 komada na prodaju putem interneta po cijeni od 25 dolara (22 evra) po komadu i da ih je prodao sve za manje od 24 sata.

Glavni kupci su, navodi se, uglavnom bili obožavaoci Tejlor Svift.

Prilikom prodaje on je naglasio da predmeti nisu bili smeće sa samog vjenčanja, već otpaci pronađeni u blizini mjesta gdje se događaj održavao.

(telegraf)