Logo
Large banner

Tejlor Svift postala najbogatiji muzičar u istoriji

Autor:

ATV
05.06.2026 13:34

Komentari:

0
пјевачица најбогатија музичка звијезда у Америци
Foto: YouTube/printscreen

Poslovni časopis Forbs procjenjuje da je američka pop super zvijezda Tejlor Svift postala najbogatija muzičarka u historiji s bogatstvom od dvije milijarde dolara, što predstavlja povećanje od 100 posto u odnosu na 2024. godinu.

Forbs je Svift nazvao jednom od komercijalno najuspješnijih tekstopisac svih vremena. Ona je postigla status milijarderke 2024. godine zahvaljujući turneji Eras.

Svift je 2020. godine promijenila muzičku industriju kada je ponovo snimila većinu svoje diskografije. Kao rezultat toga, tantijemi su se slili u njen džep.

Forbs je također javio da je njena turneja postala najuspješnija koncertna turneja u historiji s prihodima od 2,2 milijarde dolara. S tim novcem je otkupila svoje originalne master snimke, navodi časopis.

Na početku karijere, Svift je potpisala ugovor s izdavačkom kućom Big Mašin i tamo snimila svojih prvih šest albuma. Kao i obično, prava su pripadala toj izdavačkoj kući, koja ih je 2019. godine prodala za više od 300 miliona dolara holding kompaniji bivšeg muzičkog menadžera Skotera Brauna.

Svift je rekla da se to dogodilo bez konsultacija ili njenog odobrenja.

Nakon toga uslijedio je višegodišnji javni spor, o kojem se Svift često raspravljala i u svojim pjesmama. Braun je 2020. prodala prava, ovaj put investicijskoj firmi Šemrok Kapital u Los Anđelesu, od koje ih je Svift sada i stekla.

Svift je 2025. godine objavila da je kupila prava na svojih prvih šest albuma.

Forbsova rang lista milijardera uglavnom se temelji na javno dostupnim informacijama o imovini kao što su dionice, nekretnine, umjetnička djela i druga luksuzna roba.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Forbsova lista

Tejlor Svift

najbogatija pjevačica

Amerika

muzika

Pjevačica

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

пјевач музика ромска весеља

Scena

Pjevač 18 godina nije vidio sina: Ima šestoro djece sa 6 žena, a imena su im urnebesna!

5 h

0
Убијен глумац из филма "Топ Ган"

Scena

Ubijen glumac iz filma "Top Gan"

6 h

0
Туча инфлуенсерки у Бугарској

Scena

Reagovala policija: Pojavio se snimak tuče influenserki

15 h

1
Џејла Рамовић, исјечак из спота за пјесму 1004

Scena

Džejla Ramović progovorila o privođenju

20 h

0

  • Najnovije

14

19

Dijete, koje je povrijeđeno u požaru u Banjaluci, transportovano u Beograd

14

11

Malinić o požaru na Laušu: Jedna soba gorjela, cijela kuća bila u dimu

14

01

Dodik: Sa rukovodstvom "Gasproma" dogovoreno da Srpska i dalje dobija gas po povlašćenim cijenama

14

00

Oglasilo se Tužilaštvo o tragediji u Banjaluci: Jedno dijete nastradalo, drugo na UKC-u

13

35

Minić: Realan stav Amerike prema Srpskoj

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner