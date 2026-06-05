Tejlor Svift postala najbogatiji muzičar u istoriji

Poslovni časopis Forbs procjenjuje da je američka pop super zvijezda Tejlor Svift postala najbogatija muzičarka u historiji s bogatstvom od dvije milijarde dolara, što predstavlja povećanje od 100 posto u odnosu na 2024. godinu.

Forbs je Svift nazvao jednom od komercijalno najuspješnijih tekstopisac svih vremena. Ona je postigla status milijarderke 2024. godine zahvaljujući turneji Eras.

Svift je 2020. godine promijenila muzičku industriju kada je ponovo snimila većinu svoje diskografije. Kao rezultat toga, tantijemi su se slili u njen džep.

Forbs je također javio da je njena turneja postala najuspješnija koncertna turneja u historiji s prihodima od 2,2 milijarde dolara. S tim novcem je otkupila svoje originalne master snimke, navodi časopis.

Na početku karijere, Svift je potpisala ugovor s izdavačkom kućom Big Mašin i tamo snimila svojih prvih šest albuma. Kao i obično, prava su pripadala toj izdavačkoj kući, koja ih je 2019. godine prodala za više od 300 miliona dolara holding kompaniji bivšeg muzičkog menadžera Skotera Brauna.

Svift je rekla da se to dogodilo bez konsultacija ili njenog odobrenja.

Nakon toga uslijedio je višegodišnji javni spor, o kojem se Svift često raspravljala i u svojim pjesmama. Braun je 2020. prodala prava, ovaj put investicijskoj firmi Šemrok Kapital u Los Anđelesu, od koje ih je Svift sada i stekla.

Svift je 2025. godine objavila da je kupila prava na svojih prvih šest albuma.

Forbsova rang lista milijardera uglavnom se temelji na javno dostupnim informacijama o imovini kao što su dionice, nekretnine, umjetnička djela i druga luksuzna roba.