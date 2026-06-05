Ubijen glumac iz filma "Top Gan"

Svijet filma potresla je vijest o nasilnoj smrti Džejmsa Hendija, dugogodišnjeg karakternog glumca poznatog po brojnim ulogama u kultnim holivudskim ostvarenjima. Hendi je preminuo u 81. godini nakon brutalnog napada nožem, a policija je za ovaj zločin optužila sina njegove partnerke.

Prema saopštenju policije Los Anđelesa (LAPD), incident se dogodio u srijedu ujutru ispred jedne kuće u naselju Tarzana. Policajci su na mjestu događaja zatekli Hendija sa teškom ubodnom ranom u predjelu grudi. Iako je glumac hitno prebačen u bolnicu, ljekari, nažalost, nisu uspjeli da mu spasu život.

🕯️ The son of his girlfriend fatally stabbed a Top Gun: Maverick actor



81-year-old James Handy was found with a fatal stab wound outside his home in Los Angeles. He later died from his injuries.



According to police, 44-year-old Michael Gledhill called 911 after the attack and… pic.twitter.com/dbs4e5upmr — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

Bizarna poruka prije hapšenja

Osumnjičeni za ubistvo je 44-godišnji Majkl Gledhil. Ono što ovaj slučaj čini dodatno šokantnim jesu okolnosti samog hapšenja. Naime, prije nego što je policija stigla, Gledhil je sam pozvao hitnu pomoć (911) i dispečerima uputio bizarnu i uznemirujuću poruku: „Ja sam Sin čovječiji, upravo sam ubio čovjeka grijeha"", prenosi TMZ.

Kada su patrolna vozila stigla pred kuću, Gledhil je sam izašao pred policajce, mahnuo im kako bi im privukao pažnju i odmah priznao da je on osoba koju traže. Istražioci su potvrdili da je osumnjičeni živio u istoj kući sa svojom majkom, koja je bila u dugogodišnjoj vezi sa ubijenim glumcem.

James Handy, a veteran actor who appeared in "Top Gun: Maverick" and "Jumanji," was stabbed to death in Los Angeles by his girlfriend's son, the LAPD said. https://t.co/oMDW3ktCaI pic.twitter.com/M1wKbQKOv3 — Variety (@Variety) June 5, 2026

Majkl Gledhil je odmah uhapšen i optužen za ubistvo. Određena mu je kaucija u iznosu od dva miliona dolara. Iako je istraga u toku, policija još uvijek nije javno govorila o potencijalnom motivu koji je doveo do ovakvog krvoprolića unutar porodice.

Džejms Hendi bio je jedno od onih prepoznatljivih lica koja su decenijama krasila velike i male ekrane. Tokom karijere koja je trajala više od 50 godina, ostvario je više od 100 uloga. Publika širom svijeta pamtiće ga po ulogama u hit filmovima kao što su: „Top Gan: Maverik“, „Džumandži“ i „Arahnofobija“.

Pored filmskih hitova, bio je čest gost u brojnim popularnim televizijskim serijama. Njegove kolege i ljubitelji filma opraštaju se od njega na društvenim mrežama, ističući da je bio vrhunski profesionalac čija je karijera, nažalost, okončana na najtragičniji mogući način.

(Telegraf)