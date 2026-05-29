Nikolas Kejdž otkrio zašto su reditelji prestali da mu nude uloge

Glumac Nikolas Kejdž otkrio je da odbio niz uloga u filmovima poznatih reditelja, nakon čega ga više nikada nisu pozvali da učestvuje u njihovim budućim projektima.

Oskarovac je govorio o brojnim ključnim trenucima svoje karijere u opširnom i živopisnom intervjuu za Njujork Tajms, uoči premijere serije “Spider-Noir” na MGM+, i prisjetio se da su pojedini poznati reditelji praktično prestali da mu nude uloge nakon što je odbio da igra u njihovim filmovima.

– Dejvid O. Rasel mi je ponudio film prije milion godina. Bio je to dobar film, ali sam ga odbio, i on je jedini reditelj kome sam rekao ‘ne’, a koji mi je kasnije ponovo ponudio drugi film – rekao je Nikolas Kejdž za Tajms.

– Većina njih se uvrijedi i više vas ne pozove. To mi se desilo bezbroj puta. Desilo se sa Kristoferom Nolanom, Vudijem Alenom i Polom Tomasom Andersonom. Više me ne zovu – istakao je.

Kejdž je potom otkrio da je Nolanov film bio “Insomnija” iz 2002. godine.

Rasel mu je, međutim, kasnije ponudio još jedan projekat — film “Madden”, o NFL treneru Džonu Medenu, čija je premijera zakazana za novembar, prenosi Varajeti.

– U svakom slučaju, Dejvid me je ponovo pozvao i to je pokazalo veliku veličinu s njegove strane. Nisam želio opet da ga odbijem jer izuzetno poštujem njegov talenat – rekao je Kejdž.

– To je bilo prelijepo iskustvo. Užavao sam radeći sa Dejvidom, Kristijanom Bejlom i Džonom Malenijem. Ali bio je to veliki izazov. Kada pomislim na Džona Medena, ne pomislim na sebe. Zato sam razmišljao kako da potpuno izađem iz svoje zone komfora. To mi je jednom savjetovao Dejvid Bouvi. Pitao sam ga: ‘Kako si uspijevao stalno da se iznova mijenjaš?’ A on mi je odgovorio: ‘Nikada nisam sebi dozvolio da se previše opustim u onome što radim.'”

Serija “Spider-Noir”, zasnovana na Marvelovom stripu, premijerno će biti prikazana u SAD na MGM+ u ponedjeljak, dok će globalno biti dostupna na Prime Videu od srijede.

Kejdž igra privatnog detektiva Bena Rajlija iz tridesetih godina prošlog vijeka, koji je ujedno i superheroj sa moćima sličnim Spajdermenu. Serija će moći da se gleda i u crno-bijeloj i u kolor verziji, prenosi B92.