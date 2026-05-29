Evo kad počinje elektronsku upis učenika u prve razrede

Teodora Begović
29.05.2026 19:23

Средња школа Гимназија
Budućim srednjoškolcima na raspolaganju je 9840 mjesta u 13 struka i 77 zanimanja širom Srpske. Prošle godine je počela praksa elektronskog upisa, a ove godine ima još jedan novitet.

Učenici će moći konkurisati u isto vrijeme za pet smjerova, unutar dvije škole. Uvodi se i novi smjer – operater poljoprivredne mehanizacije.

"Mi se nadamo da će na ovaj način preko 95% učenika upisati školu već u prvom upisnom roku. Na taj način olakšavamo kompletno administriranje i samim školama prilikom upisa. Sistem automatski generiše učenike u zavisnosti od njihovog uspjeha i postignuća u osnovnoj školi, te ga shodno tome rangira prema njegovim željama", rekao je Borivoje Golubović, ministar prosvjete i kulture u Vladi Republike Srpske.

Praksa elektronskog upisa koja je prošle godine zaživjela u našim školama mnogo je olakšala administrativni dio posla radnicima u školi, a i olakšala roditeljima u učenicima. Pored uštede vremena, jedna od najvećih prednosti ovog sistema jeste što omogućava potpunu transparentnost tokom cijelog upisa.

"Uvođenje elektronskog upisa značajno je olakšao rad školama i sam proces upisa učinio je bržim i preglednijim i efikasnijim. Roditelji i učenici sada mogu veliki dio procedure da završe elektronski što svima štedi vrijeme, a znamo koliko nam je danas bitno vrijeme", rekla je Vukosava Govedarica, pomoćnik direktora u banjalučkoj Gimnaziji

Učenicima je elektronski upis dosta olakšao, a raduju se i novoj mogućnosti da apliciraju na pet smjerova istovremeno. Ističu da je ovo posebno značajno učenicima sa slabijim prosjekom, jer će im povećati šanse da upišu ono što žele, čak i da ne uspiju prvu opciju.

"Meni je ovo dosta olakšalo i uštedilo vrijeme. Bilo mi je lagano da se samo ulogujem i prijavim, bez papirologije", rekao je Ana Pastir, učenik prvog razreda banjalučke Gimnazije.

Upis učenika obavlja se u dva ispitna roka, prvom od 15. do 30. juna, i drugom od 1. do 17. jula. Elektronska prijava traje od 15. do 17. juna. Liste rangiranih kandidata objaviće se 22. juna na oglasnoj tabli škole i oglsnoj tabli informacionog sistema Ministarstva. Konačna rang lista biće objavljena 30. juna.

