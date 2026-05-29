Logo
Large banner

Pripadnici MUP-a pokazali da mogu da odgovore na najsloženije bezbjednosne izazove

Autor:

ATV
29.05.2026 16:21

Komentari:

3
МУП Вјежба
Foto: MUP RS

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da je današnja taktičko-pokazna vježba "Drina 2026" u Foči pokazala da MUP Srpske ima kapacitete i obučen kadar da odgovori i na najsloženije bezbjednosne i spasilačke zadatke.

Budimir je istakao da je današnja vježba kruna obuke koju je organizovao Centar za obuku MUP-a Republike Srpske zajedno sa Upravom za zaštitu ličnosti i objekata, uz asistenciju Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice.

"Pokazali smo da imamo sposobnost za ovako složene zadatke, posebno u obuci policijskih službenika koji učestvuju u zadacima zaštite određenih ličnosti", izjavio je Budimir novinarima u Foči.

On je naglasio da je važno da Republika Srpska ima policijsku agenciju koja može da odgovori na različite bezbjednosne izazove, posebno zbog sve češćih dolazaka stranih delegacija.

Budimir je istakao da su tokom vježbe prikazane složene okolnosti evakuacije i zaštite štićenih ličnosti na rijeci, te naglasio da su pripadnici MUP-a Srpske, zajedno sa Upravom za vazduhoplovstvo, pokazali visok nivo obučenosti i koordinacije.

"Malo ko u regionu može da uradi ovako nešto. Ono što policija Republike Srpske radi i što će raditi u narednom periodu jeste maksimalan profesionalizam i borba da policijski standardi budu na najvišem nivou", poručio je Budimir i naglasio da unutar redova Policije Republike Srpske nema mjesta za bilo koga ko ima veze sa kriminalom ili bilo kakvom sivom zonom.

MUP Vježba

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović čestitao je ministru Budimiru, pripadnicima MUP-a, spasilačkim jedinicama i svim učesnicima vježbe za pokazani stepen obučenosti i profesionalizma.

Vukadinović je pohvalio saradnju MUP-a Republike Srpske sa lokalnim zajednicama, ističući da je važno nastaviti opremanje policije, civilne zaštite i vatrogasnih jedinica.

"Siguran sam da ćemo podmlađivanjem tih snaga dodatno unaprijediti njihov rad i da će naše jedinice u budućnosti biti na ponos grada Foče", rekao je Vukadinović.

U današnjoj taktičko-pokaznoj vježbi učestvovali su pripadnici MUP-a Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite, Gorske službe spasavanja, Teritorijalne vatrogasne jedinice Foča i Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske, piše Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

MUP Republike Srpske

Republika Srpska

Foča

taktička vježba

Željko Budimir

Komentari (3)
Large banner

Pročitajte više

МУП Републике Српске, полиција, грб

Gradovi i opštine

MUP Srpske izdao saopštenje: Pozivamo sve građane

1 d

0
НАТО симулира рат: Њемачки војници вјежбали убијање непријатељског војног врха

Svijet

NATO simulira rat: Njemački vojnici vježbali ubijanje neprijateljskog vojnog vrha

2 d

0
Ово су могући разлози због којих не губите килограме иако сте на дијети и редовно вјежбате

Zdravlje

Ovo su mogući razlozi zbog kojih ne gubite kilograme iako ste na dijeti i redovno vježbate

1 sedm

0
отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Društvo

MUP Srpske izdao saopštenje za građane

2 sedm

0

Više iz rubrike

Лидер СНСД-а Милорад Додик је разговарао са генералом Мајклом Флином и другим учесницима Првог европског самита о економији и безбједности одржаном у Бањалуци у организацији Голд института.

Republika Srpska

Dodik: Srpska gradi još uspješniju budućnost

3 h

13
Министар правде Републике Српске Горан Селак разговарао је са министром за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије Демом Беришом.

Republika Srpska

Selak nakon sastanka sa Berišom: Srpska i Srbija poštuju različitosti i afirmišu dijalog

3 h

3
Минић: Америчка администрација праведно третира Српску

Republika Srpska

Minić: Američka administracija pravedno tretira Srpsku

3 h

1
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Stanić bi trebalo da zna proceduru; Budimir: I spekulisanje je krivično djelo

4 h

5

  • Najnovije

17

23

Dodik komentarisao mogući dolazak Antonija Zanardija Landija za visokog predstavnika

17

19

Minić: Pred svake izbore besmislice o bježanju funkcionera sa tonama zlata

17

14

Lukašenko o razgovoru sa Makronom: Nuklearno oružje bilo bi upotrebljeno samo u jednom slučaju

17

10

Centar dana, 29.05.2026.

16

58

Obračun u FBiH zbog uložaka i menstruacije

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner