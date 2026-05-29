Pripadnici MUP-a pokazali da mogu da odgovore na najsloženije bezbjednosne izazove

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir istakao je da je današnja taktičko-pokazna vježba "Drina 2026" u Foči pokazala da MUP Srpske ima kapacitete i obučen kadar da odgovori i na najsloženije bezbjednosne i spasilačke zadatke.

Budimir je istakao da je današnja vježba kruna obuke koju je organizovao Centar za obuku MUP-a Republike Srpske zajedno sa Upravom za zaštitu ličnosti i objekata, uz asistenciju Žandarmerije i Specijalne antiterorističke jedinice.

"Pokazali smo da imamo sposobnost za ovako složene zadatke, posebno u obuci policijskih službenika koji učestvuju u zadacima zaštite određenih ličnosti", izjavio je Budimir novinarima u Foči.

On je naglasio da je važno da Republika Srpska ima policijsku agenciju koja može da odgovori na različite bezbjednosne izazove, posebno zbog sve češćih dolazaka stranih delegacija.

Budimir je istakao da su tokom vježbe prikazane složene okolnosti evakuacije i zaštite štićenih ličnosti na rijeci, te naglasio da su pripadnici MUP-a Srpske, zajedno sa Upravom za vazduhoplovstvo, pokazali visok nivo obučenosti i koordinacije.

"Malo ko u regionu može da uradi ovako nešto. Ono što policija Republike Srpske radi i što će raditi u narednom periodu jeste maksimalan profesionalizam i borba da policijski standardi budu na najvišem nivou", poručio je Budimir i naglasio da unutar redova Policije Republike Srpske nema mjesta za bilo koga ko ima veze sa kriminalom ili bilo kakvom sivom zonom.

Gradonačelnik Foče Milan Vukadinović čestitao je ministru Budimiru, pripadnicima MUP-a, spasilačkim jedinicama i svim učesnicima vježbe za pokazani stepen obučenosti i profesionalizma.

Vukadinović je pohvalio saradnju MUP-a Republike Srpske sa lokalnim zajednicama, ističući da je važno nastaviti opremanje policije, civilne zaštite i vatrogasnih jedinica.

"Siguran sam da ćemo podmlađivanjem tih snaga dodatno unaprijediti njihov rad i da će naše jedinice u budućnosti biti na ponos grada Foče", rekao je Vukadinović.

U današnjoj taktičko-pokaznoj vježbi učestvovali su pripadnici MUP-a Republike Srpske, Republičke uprave civilne zaštite, Gorske službe spasavanja, Teritorijalne vatrogasne jedinice Foča i Vazduhoplovnog servisa Republike Srpske, piše Srna.