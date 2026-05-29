Minić: Stanić bi trebalo da zna proceduru; Budimir: I spekulisanje je krivično djelo

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas u Banjaluci da ne želi ni da pomisli da je moguće da neko u službenim automobilima Vlade Republike Srpske prevozi nedozvoljene supstance.

Premijer Republike Srpske kaže da, ukoliko za ovo postoji bilo kakva indicija, treba prijaviti nadležnom tužilaštvu.

"Perica Stanić, koji govori o vozilima Vlade, bio je policajac i zna da može podnijeti krivičnu prijavu. Bilo kakva sumnja bi bila dovoljna da najstrože kaznimo onoga ko se usudio za tako nešto", rekao je Minić.

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da ima unutrašnji krivični postupak za svaku indiciju da postoji kriminal među pripadnicima ovog ministarstva.

On kaže da Perica Stanić, koji je bio direktor Agencije za istrage i zaštitu BiH - SIPA, mora da podnese prijavu tužilaštvu ukoliko ima saznanja o prevozu nedozvoljenih supstanci u vozilima Vlade Srpske.

"Po pravilu, čim se nešto ovako izjavi to bude spekulacija. I spekulisanje o ovome je krivično djelo", rekao je Budimir.