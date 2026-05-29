Minić: Jačamo i modernizujemo medicinski sektor

Premijer Republike Srpske Savo Minić rekao je danas u Banjaluci da je opredijeljenje Vlade dalje jačanje i modernizacija medicinskog sektora u Srpskoj u interesu pacijenata.

Minić je rekao novinarima da o tome govori i današnje svečano puštanje u rad najsavremenije opreme za terapiju malignih oboljenja, odnosno trećeg linearnog akceleratora i uređaja za brahiterapiju u Centru za radioterapiju Banjaluka, u zgradi Poliklinike Univerzitetskog kliničkog centra Srpske.

On je naveo da je riječ o investiciji od 10 miliona KM, ali da je u prvom planu i fokusu čovjek.

"Zahvaljujući ozbiljnom programu i kontinuiranoj aktivnosti možemo reći da svi onkološki bolesnici i pacijenti, a pogotovo najmlađi, imaju besplatan prevoz, pravovremeno i kvalitetno liječenje, smeštaj, terapiju, savremenu njegu i sve što im u ovom momentu možemo obezbijediti. Možemo reći smo sada na tom planu jedan od najmodernijih centara u širem okruženju", istakao je Minić.

On je rekao da Vlada želi da svim građanima omogući što efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu zaštitu, liječenje, njegu i brigu.

Minić je poručio da je u fokusu Vlade čovjek i da će biti učinjeno sve da se napravi bolji ambijent, te prenio da sve ove namjere podržava i predsjednik Milorad Dodik, s kojim je danas razgovarao.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić rekao je da će uvođenje novih tehnologija omogućiti bolje, kvalitetnije i brže liječenje onkoloških pacijenata.

"Želim ljudima u Centru za radioterapiju i svima nama dugovječnu, dobru i kvalitetnu buduću saradnju, i to sa što manje pacijenata koji će posjećivati navedeni centar", dodao je Šeranić.

Vršilac dužnosti direktora UKC-a Nikola Šobot rekao je da nabavka pomenutog akceleratora nije samo ulaganje u savremenu medicinsku opremu, već u sam život.

"Maligne bolesti su jedan od najvećih izazova savremene medicine, ali je svaki ovakav korak ka modernom liječenju od neprocjenjivog značaja. Naši pacijenti imaće pristup terapijama i liječenju malignih bolesti u skladu sa najvišim standardima", rekao je Šobot.

On je dodao da Srpska gradi zdravstveni sistem koji je efikasan, human i usmjeren potrebama pacijenata.

Marijan Bilić iz Centra za radioterapiju rekao je da su od početka rada Centra 2010. godine do danas pružili usluge terapije zračenjem za više od 30.000 onkoloških bolesnika i da nikada nije postojala lista čekanja.

Jelena Prodan iz Udruženja roditelja "Iskra" rekla je da će savremene metode uveliko pomoći u liječenju najmlađih pacijenata od malignih oboljenja.

