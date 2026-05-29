Novac od poklonjenja Pojasu Presvete Bogorodice Srbima na Kosovu i Metohiji

ATV
29.05.2026 13:05

Појас Пресвете Богородице
Foto: TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ

Sav novac priložen tokom poklonjenja vjernika Časnom pojasu Presvete Bogorodice u Beogradu, biće upotrijebljen za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovjekoljubive svrhe, odlučio je Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

U saopštenju iz Srpske pravoslavne crkve navodi se da je iguman svetogorskog manastira Vatoped Jefrem rekao je da sveštena vatopedska obitelj sav novac, koji vjerni narod priloži tokom poklonjenja Časnom pojasu Presvete Bogomajke Marije, ostavlja na samovlasno raspolaganje patrijarhu Porfiriju.

- Patrijarh PorFirije, u duhu očinske odgovornosti, obavještava vjerni narod o ovom činu bratske ljubavi prema srpskoj Patrijaršji i javno, izražavajući toplu blagodarnost starcu JeFremu i njegovoj bratiji, isto tako osjeća obavezu i saopštava da je odlučio da prilozi budu upotrebljeni za pomoć srpskim porodicama na Kosovu i Metohiji i u druge čovjekoljubive svrhe - objavljeno je na sajtu SPC.

Časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u Hramu Svetog Save u Beogradu do petka, 5. juna.

Ova jedna od najvećih pravoslavnih svetinja stigla je sa Svete Gore u Beograd 20. maja povodom krsne slave glavnog grada Srbije - Spasovdana i trebalo je da ostane do 29. maja.

Desetine hiljada ljudi do sada su se poklonile jednoj od najvećih pravoslavnih svetinja, a ispred Hrama Svetog Save i dalje su redovi u kojima vjernici čekaju više sati kako bi je cjelivali.

(SRNA)

