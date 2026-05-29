U ovoj zemlji možete unajmiti baku: Cijena 25 evra po satu

29.05.2026 12:00

Foto: Pexels

Zemlja Izlazećeg Sunca, dom 19 Nobelovaca, zemlja sa najvišim nivoom pismenosti, a najnižom stopom kriminala te država u kojoj je prosječan životni vijek čak 84 godine, sve je to Japan i puno više.

Japanska kultura jedna je od najbogatijih, najnaprednijih i po mnogočemu specifičnih kultura u svijetu. Ono po čemu je Japan takođe poseban je i njegovo društvo koje je istovremeno ekstremno moderno i ekstremno tradicionalno.

U ovoj zemlji moderno i tradicionalno ne poništavaju jedno drugo, nego postoje paralelno, i upravo taj sudar često proizvodi pojave koje ostatku svijeta izgledaju bizarno.

U Japanu možete unajmiti sve

Jedna od takvih bizarnih pojava u današnjem Japanu jeste da možete unajmiti gotovo sve što vam padne na pamet. Prijatelja za vjenčanje, lažnog dečka za porodični ručak, čovjeka koji će dati otkaz umjesto vas pa čak i osobu koja će sjediti pokraj vas i slušati kako šutite.

Ali, jedna od najneobičnijih usluga koja je posljednjih godina privukla pažnju svijeta definitivno je mogućnost iznajmljivanja baka.

Dok gotovo svugdje postoje mnoge bake koje žive na marginama društva i često su zaboravljene, u Japanu postoje agencije koje su odlučile taj problem riješiti na neobičan način.

Agencije nude opciju "unajmi baku", odnosno stariju gospođu koja će sa vama kuvati, razgovarati, davati životne savjete ili pomoći oko djece.

I koliko god cijela ideja na prvu zvučala kao internetska šala, iza nje se zapravo krije vrlo ozbiljna društvena priča.

Jedna od najpoznatijih takvih usluga dolazi iz Tokija, gdje agencije nude ljudima mogućnost angažovanja starijih žena različitih životnih iskustava za svakodnevne situacije.

Neke bake pomažu mladim roditeljima koji nemaju podršku porodice, druge podučavaju tradicionalna japanska jela, a treće jednostavno slušaju ljude koji se osjećaju usamljeno.

Cijena se najčešće kreće oko 20 do 25 evra po satu, plus troškovi prevoza.

Priča puno kompleksnija nego što se čini

Internet je odmah od svega napravio apsurdnu priču i počeo se šaliti na račun "pretplate na bake", ali stvarnost je puno kompleksnija.

Japan već godinama vodi ozbiljnu borbu sa usamljenošću i socijalnom izolacijom.

Zemlja ima jednu od najstarijih populacija na svijetu, sve više ljudi živi samo, a tradicionalne porodične strukture polako nestaju.

Mnogi mladi sele u velike gradove, rade iscrpljujuće poslove i rijetko viđaju porodicu. S druge strane, velik broj starijih ljudi takođe ostaje sam.

I upravo tu nastaje ovaj neobični spoj potreba. Starije žene dobijaju osjećaj korisnosti, društvo i dodatni prihod, dok mlađi ljudi dobijaju nešto što tehnologija još uvijek ne može simulirati, ljudsku toplinu koja ne djeluje transakcijski čak ni kada tehnički jeste.

Zanimljivo je da Japan nije jedino mjesto gdje su ljudi počeli "iznajmljivati emocije".

U Južnoj Koreji već godinama postoje usluge iznajmljivanja prijatelja i partnera za društvene događaje.

U Kini mladi tokom Lunarne nove godine znaju unajmiti lažne djevojke i dečke kako bi smanjili pritisak porodice zbog braka.

U Americi i Evropi posljednjih godina eksplodirale su aplikacije za "unajmi prijatelja" za druženja, gdje ljudi plaćaju nekoga da sa njima ode na koncert, večeru ili jednostavno provede dan u razgovoru.

Iznajmljivanje emocija sve popularnije

Ali, japanski koncept "unajmi baku" ipak ima nešto posebno emotivno u sebi. Možda zato što nas podsjeća koliko su obični odnosi, koje često uzimamo zdravo za gotovo, zapravo važni.

Baka u toj priči nije samo osoba koja kuva ili daje savjete. Ona simbolizira neko drugo vrijeme, strpljenje i osjećaj doma koji moderni gradovi sve teže pružaju.

Posebno je zanimljivo što mnogi korisnici ovih usluga nisu uvijek usamljeni ljudi bez porodice, nego osobe koje žele nakratko osjetiti drugačiju vrstu bliskosti.

Neki žele razgovor kakav nisu imali godinama, drugi žele nekoga ko će ih saslušati bez osuđivanja, a treći samo žele osjetiti atmosferu domaće kuhinje i prisutnost starije osobe koja ih podsjeća na djetinjstvo.

U društvu koje postaje sve brže, digitalnije i individualnije, čak i najobičniji ljudski odnosi počinju djelovati kao luksuz, piše putnikofer.hr.

I možda upravo zato cijela stvar toliko fascinira ljude širom svijeta. Jer iza bizarnog naslova o "najmu baka" zapravo stoji prilično tužna, ali i vrlo ljudska činjenica da su usamljenost i potreba za bliskošću postali toliko veliki da ih je neko odlučio pretvoriti u uslugu.

