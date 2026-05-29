Horoskop za 29. maj: Ovaj znak danas donosi presudnu odluku

Dnevni horoskop za 29. maj – posao, ljubav i zdravlje.

Ovan

Posao: Danas brzo reagujete i to vam donosi prednost. Ljubav: Partner želi više pažnje nego prethodnih dana. Zdravlje: Moguć manjak energije u večernjim satima.

Bik

Posao: Finansijska tema dolazi u prvi plan i traži oprez. Ljubav: Prija vam stabilnost, ali neko pokušava da vas izbaci iz rutine. Zdravlje: Potrebno vam je više odmora.

Blizanci

Posao: Komunikacija vam danas otvara nova vrata. Ljubav: Zanimljiv susret može prerasti u nešto više. Zdravlje: Moguća napetost zbog previše obaveza.

Rak

Posao: Završavate nešto što vam je dugo stvaralo pritisak. Ljubav: Emotivni razgovor donosi olakšanje. Zdravlje: Potrebno vam je više sna.

Lav

Posao: Danas dobijate potvrdu da se trud isplatio. Ljubav: Privlačite pažnju gdje god da se pojavite. Zdravlje: Energija je pojačana.

Djevica

Posao: Fokusirani ste na detalje koje drugi ne primjećuju. Ljubav: Danas vam više prija mir nego velika okupljanja. Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu.

Vaga

Posao: Jedan razgovor može promijeniti tok vaših planova. Ljubav: Neočekivana poruka vam popravlja raspoloženje. Zdravlje: Potrebno vam je više balansa.

Škorpija

Posao: Dan je intenzivan i traži brze odluke. Ljubav: Strasti su naglašene, ali ne ulazite u rasprave. Zdravlje: Moguća iscrpljenost zbog stresa.

Strijelac

Posao: Razmišljate o novom pravcu ili saradnji. Ljubav: Iskren razgovor rješava nesporazum. Zdravlje: Prijaće vam fizička aktivnost.

Jarac

Posao: Danas završavate važnu obavezu i osjećate olakšanje. Ljubav: Partner očekuje više razumijevanja. Zdravlje: Usporite tempo i odmorite.

Vodolija

Posao: Kreativna ideja može vam donijeti dobar rezultat. Ljubav: Jedan kontakt iznenada budi emocije. Zdravlje: Više boravite na svježem vazduhu.

Ribe

Posao: Intuicija vam pomaže da donesete dobru odluku. Ljubav: Moguće je novo poznanstvo preko prijatelja. Zdravlje: Osjetljivost i umor su pojačani.

