Višković odgovorio Staniću: Ljudi iz tvog okruženja su presuđeni, vidimo se na sudu

Bivši direktor SIPA Perica Stanić izgleda govori iz ličnog iskustva, jer je više nego poznato javnosti da su ljudi iz njegovog okruženja presuđeni za šverc drogama i ostalim supstancama, rekao je za RTRS generalni direktor Autoputeva Srpske i bivši predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković.

"Nebuloze rijetko kad komentarišem, ali ovo je napad na moj lični integritet i na moju porodicu. Prema tome ja jedino mogu poručiti gospodinu Staniću, a i svim onim portalima koji na neki način prenose komentare na osnovu ovih laži i neistina, da će biti tuženi", naveo je Višković.

Istakao je da će Stanić imati priliku na sudu da sve potkrijepi dokazima.

"Očekujem da vrlo brzo budu pokrenute tužbe i imaće priliku na sudu da pokaže i dokaže svoje navode. Očekujem i poručujem neka se spremi", jasan je Višković.

Dok je Perica Stanić bio direktor SIPA, njegov sugrađanin iz Prnjavora Dragan Mektić bio je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara. A Mektićev tadašnji savjetnik Bojan Cvijetić je više puta bio hapšen i presuđen zbog trgovine narkoticima.

