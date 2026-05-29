Logo
Large banner

Višković odgovorio Staniću: Ljudi iz tvog okruženja su presuđeni, vidimo se na sudu

Autor:

ATV
29.05.2026 18:22

Komentari:

0
директор Аутопутева Републике Српске
Foto: ATV

Bivši direktor SIPA Perica Stanić izgleda govori iz ličnog iskustva, jer je više nego poznato javnosti da su ljudi iz njegovog okruženja presuđeni za šverc drogama i ostalim supstancama, rekao je za RTRS generalni direktor Autoputeva Srpske i bivši predsjednik Vlade Srpske Radovan Višković.

"Nebuloze rijetko kad komentarišem, ali ovo je napad na moj lični integritet i na moju porodicu. Prema tome ja jedino mogu poručiti gospodinu Staniću, a i svim onim portalima koji na neki način prenose komentare na osnovu ovih laži i neistina, da će biti tuženi", naveo je Višković.

Istakao je da će Stanić imati priliku na sudu da sve potkrijepi dokazima.

"Očekujem da vrlo brzo budu pokrenute tužbe i imaće priliku na sudu da pokaže i dokaže svoje navode. Očekujem i poručujem neka se spremi", jasan je Višković.

Радован Вишковић

Društvo

„Autoputevi trpili finansijsku štetu zbog neotvaranja novog graničnog prelaza“

Dok je Perica Stanić bio direktor SIPA, njegov sugrađanin iz Prnjavora Dragan Mektić bio je ministar bezbjednosti u Savjetu ministara. A Mektićev tadašnji savjetnik Bojan Cvijetić je više puta bio hapšen i presuđen zbog trgovine narkoticima.

(RTRS)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Radovan Višković

Autoputevi Republike Srpske

Perica Stanić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

директор Аутопутева Републике Српске

Ekonomija

Višković: Auto-put Banjaluka-Beograd, nacionalni projekat Srpske

4 d

0
На свечаној сједници невесињске Скупштине поводом славе општине - Спасовдана данас су уручена општинска признања и захвалнице, а највише признање, Повеља општине в.д. директора "Аутопутева Републике Српске" Радовану Вишковићу, за изузетан допринос развоју инфраструктуре и унапређењу квалитета живота становника Невесиња током мандата предсједника Владе Српске.

Republika Srpska

Viškoviću najveće priznanje opštine Nevesinje

1 sedm

0
Требиње градимо регион 2026

Republika Srpska

Konferencija „Trebinje 2026 –gradimo region“ donosi viziju budućnosti

2 sedm

1
Радован Вишковић у канцеларији Аутопутева Републике Српске

Republika Srpska

Viškoviću priznanje Povelja opštine Nevesinje

2 sedm

0

Više iz rubrike

Додик коментарисао могући долазак Антонија Занардија Ландија за високог представника

Republika Srpska

Dodik komentarisao mogući dolazak Antonija Zanardija Landija za visokog predstavnika

3 h

5
Саво Минић на конференцији за новинаре након састанка лидера владајуће коалиције у Бањалуци

Republika Srpska

Minić: Pred svake izbore besmislice o bježanju funkcionera sa tonama zlata

3 h

1
МУП Вјежба

Republika Srpska

Pripadnici MUP-a pokazali da mogu da odgovore na najsloženije bezbjednosne izazove

4 h

4
Лидер СНСД-а Милорад Додик је разговарао са генералом Мајклом Флином и другим учесницима Првог европског самита о економији и безбједности одржаном у Бањалуци у организацији Голд института.

Republika Srpska

Dodik: Srpska gradi još uspješniju budućnost

6 h

13

  • Najnovije

20

48

Sahranjen Aleksandar Nešović Baja

20

48

Mađar: Mađarska će ispuniti uslove za pristup sredstvima EU

20

42

Zašto je Ti-reks imao sićušne ruke?

20

39

Cijene smještaja na Jadranu ponovo eksplodirale

20

35

Pretresen stan bivšeg načelnika beogradske policije Veselina Milića

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner