Konferencija „Trebinje 2026 –gradimo region“ donosi viziju budućnosti

Region se gradi i tek će, a oni koji ga grade sjatiće se u Trebinje sredinom juna na prvu konferenciju o gradnji. Dolaze prestižne kompanije među njima i ona koja je u Srpskoj izgradila najznačajnije projekte. Iz kompanije Integral inženjering šalju jasnu poruku.

„Mi koji nešto gradimo i stvaramo najveći nam je uspjeh da iza sebe ostavimo neki trag, tako da poručujem kolegama da ostaju u Republici Srpskoj da zajedno napravimo korak“, rekao je Ljubiša Pilipović, predstavnik Integral inljinjeringa.

Korača se i po novim autoputevima kaže direktor Radovan Vušković.

Najavljuje gradnju novih dionica ali i dolazak na ovu trebinjsku konferenciju.

„Ja zaista očekujem dosta od te konferencije. Samo Trebinje je na neki način i poruka da tamo donesemo neke odluke i zaključke da je krajnje vrijeme da i Hercegovina dobije ozbiljnu putnu infrastrukturu“, rekao je Radovan Višković, direktor Autoputeva Republike Srpske.

U Trebinju se gradi na svakom koraku, u proteklih nekoliko godina u najjužniji grad Srpske je kroz razne projekte uloženo 350 milona maraka kaže gradonačelnik. Baš zato je Trebinje idealno za konferenciju o gradnji jer će tek ovdje da se gradi, jasan je Mirko Ćurić, koji najavljuje Novo Trebinje.

„Takođe smo tu zamislili da gradimo kongresni centar vrijedan preko 100 miliona, takođe nova sportska dvorana, novi vrtići, javni objekti. Smatramo da to sve zaslužuje pažnju“, rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

Sa pažnjom sve prate i u resornom ministarstvu. Bojan Vipotnik za ATV kaže da će ova konferencija mnogo značiti za razmjenu iskustava, ideja i načina ali i za donošenje novih zakonskih okvira u gradnji.

„Izuzetno značajna konferenciju jer ćemo na konkretnim primjerima moći da naučimo nešto novo, ponesemo sa sobom i iskoristimo u budućim projektima“, kazao je Bojan Vipotnik, ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Trebinje 2026 - Gradimo region je konferencija koja će se održati 18 i 19 juna u trebinjskom Kulturnom centru, okupiće vodeće kompanije iz oblasti građevinarstva ali i donosioce odluka iz cijelog regiona.