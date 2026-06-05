Legendarni Kole u suzama zbog Edina Avdića u prenosu uživo

Tako je legendarni Nenad Kostić Kole, dugogodišnji kolega Edina Avdića, koji je sa njim predstavljao kultni komentatorski duo, velikim riječima o svom prijatelju započeo prenos Olimpijakos – Panatinaikos.

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Legendarni Kole je drhtavim glasom počeo najemotivniji i najdirljiviji uvod u jednu utakmicu poslednjih decenija:

"Pozdrav svim ljubiteljima košarke. Svi znate šta se desilo prije dva dana. Napustio nas je Edin Avdić. Regionalna, ali i evropska i svetska košarka ostale su bez legendarnog komentatora i novinara. Ja govorim o nekome ko mi je bio i više od prijatelja. Sve ono što bih mogao da kažem o Edinu ne bi moglo da stane u uvod jedne utakmice", rekao je Kole na ivici suza i dodao:

"Ne bi bila dovoljna ni čitava finalna serija Olimpijakosa i Panatinaikosa u ono vrijeme kada smo umjeli da se šalimo da se tu ne zna ni kada će utakmica početi, koliko trajati i kada će se uopšte završiti. Sve te emisije, svi ti sati, dani i noći, provedeni u komentatorskoj kabini, kada smo se svakom narednom prenosu radovali kao da je prvi. Taj prvi... sjetili smo se onda kada smo se dogovarali da obilježimo 10 godina zajedničkog rada".

Potom se prisjetio i prvog zajedničkog prenosa.

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"Bilo je to još 2009. godine, Helios i Olimpija u ABA ligi. Tako ću Edina uvek i pamtiti. Kako je tog decembarskog jutra, sa svojim karakterističnim osmijehom, ušetao u redakciju. To je bio početak jednog divnog prijateljstva. A koji nam je prenos bio posljednji... Ne želim da znam niti da ga se sjećam, bez obzira na to što je ova tragedija ugasila sve nade da će ova tragedija biti samo privremena i kratkotrajna".

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Kole je emotivni uvod završio u suzama, na samom kraju se potpuno slomio i rekao:

"Ne želim da pamtim poslednji prenos, jer znam da ćemo se jednog dana, na nekom ljepšem i pravednijem mjestu, ponovo sresti. Otišao je najbolji među nama, bez koga ništa više neće biti isto. Edine, neka ti je slava i hvala, a tvoje djelo živeće još dugo, jer legende kao ti nikada ne umiru", zaključio je Nenad Kostić Kole, prenosi "Telegraf".