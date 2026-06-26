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Amidžić: Potpuno promašeno pričati o Manivalu kao o običnom finansijskom pitanju

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 12:49

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Министарство финансија и трезора у Савјету министара БиХ
Foto: ATV

Pričati o sivoj listi "Manivala" kao o običnom finansijskom pitanju potpuno je promašeno, kaže ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.

"To je pitanje borbe protiv finansiranja terorizma i kredibiliteta države. Kada vas institucija Savjeta Evrope stavi na sivu listu, šalje poruku da BiH nema dovoljno efikasne mehanizme za sprječavanje finansiranja terorizma. Zato uspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH nije "administrativno" pitanje", kaže Amidžić na Iksu.

Ističe da "mi danas ne znamo da li je stvarni vlasnik neke firme, organizacije ili fondacije u Federaciji BiH Miki Maus ili Saif al-Adel".

"To nije politika. To je ozbiljan bezbjednosni propust", navodi on.

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Srđan Amidžić

MANIVAL

siva lista

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