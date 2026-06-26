Amidžić: Potpuno promašeno pričati o Manivalu kao o običnom finansijskom pitanju

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Pričati o sivoj listi "Manivala" kao o običnom finansijskom pitanju potpuno je promašeno, kaže ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Srđan Amidžić.
"To je pitanje borbe protiv finansiranja terorizma i kredibiliteta države. Kada vas institucija Savjeta Evrope stavi na sivu listu, šalje poruku da BiH nema dovoljno efikasne mehanizme za sprječavanje finansiranja terorizma. Zato uspostavljanje registra stvarnih vlasnika u Federaciji BiH nije "administrativno" pitanje", kaže Amidžić na Iksu.
Pričati o sivoj listi „Moneyvala“ kao o običnom finansijskom pitanju potpuno je promašeno. To je pitanje borbe protiv finansiranja terorizma i kredibiliteta države.— Srđan Amidžić (@AmidzicSrdjan) June 26, 2026
Kada vas institucija Savjeta Evrope stavi na sivu listu, šalje poruku da BiH nema dovoljno efikasne mehanizme za…
Ističe da "mi danas ne znamo da li je stvarni vlasnik neke firme, organizacije ili fondacije u Federaciji BiH Miki Maus ili Saif al-Adel".
"To nije politika. To je ozbiljan bezbjednosni propust", navodi on.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
13
43
13
34
13
14
13
10
13
04
Trenutno na programu