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Skandal! Skinuli zastavu Srpske sa jarbola, pa je zapalili

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 11:27

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Хулигани запалили заставу Републике Српске
Foto: Screenshot/Youtube/Crna Hronika

Na društvenim mrežama pojavio se videosnimak na kojem se vidi kako je grupa huligana skinula zastavu Republike Srpske s jarbola, nakon čega su istu zapalili, piše Crna-hronika.

Prema pisanju pomenutog portala, zastava se nalazila na jarbolu postavljenom uz entitetsku liniju između Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u blizini Darive.

Na snimku se vidi kako mladići uklanjaju zastavu, a potom je pale, što je izazvalo brojne reakcije i komentare na društvenim mrežama.

Za sada nije poznato kada je tačno snimak nastao niti da li je slučaj prijavljen nadležnim policijskim organima. Takođe, nije poznato da li je pokrenuta istraga radi utvrđivanja identiteta osoba koje se dovode u vezu s ovim događajem.

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Tagovi :

Zastava Republike Srpske

video snimak

Bosna i Hercegovina

huligani

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