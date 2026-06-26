Izbio požar u fabrici namještaja, nastala velika materijalna šteta

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U Živinicama je sinoć došlo do izbijanja požara u fabrici namještaja Truma Company, a na licu mjesta se nalaze policijski službenici koji obezbjeđuju mjesto događaja.

Srećom, nije bilo povrijeđenih osoba, ali je nastala velika materijalna šteta. Više detalja biće poznato kasnije. (Avaz)

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