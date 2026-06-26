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Izbio požar u fabrici namještaja, nastala velika materijalna šteta

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 11:23

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Foto: Pixabay

U Živinicama je sinoć došlo do izbijanja požara u fabrici namještaja Truma Company, a na licu mjesta se nalaze policijski službenici koji obezbjeđuju mjesto događaja.

Srećom, nije bilo povrijeđenih osoba, ali je nastala velika materijalna šteta.

Više detalja biće poznato kasnije.

(Avaz)

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Tagovi :

požar

Živinice

Vatrogasci

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