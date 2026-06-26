Automobilom ''pokosio'' muškarca koji je pretrčavao ulicu: Ljekari mu se bore za život

U stravičnom udesu koji se dogodio juče oko 13 časova u Dobanovcima, teško je povrijeđen muškarac R. G. (51).

Ljekari mu se bore za život, saznaje "Telegraf.rs".

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Do nesreće je došlo kada je automobil marke „BMW“, kojim je upravljao I. S. (25), krećući se iz pravca Beograda ka Šidu, u jednom trenutku naletio na pješaka. Prema prvim i nezvaničnim informacijama, R. G. je u tom momentu pokušavao da pretrči ulicu.

Borba za život i teške povrede

Povrijeđeni muškarac je kolima Hitne pomoći hitno prevezen u Urgentni centar, gdje su mu konstatovane višestruke teške tjelesne povrede.

Prema saznanjima iz zdravstvene ustanove, pacijent se nalazi u kritičnom stanju i životno je ugrožen. Dijagnostikovani su mu teški prelomi ruku i nogu, kao i teška povreda jetre.

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Vozač negativan na alkohol

Policija je na licu mjesta obavila uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove teške nesreće. Prema prvim testiranjima, utvrđeno je da vozač „BMW-a“ nije bio pod uticajem alkohola.

O cijelom slučaju odmah je obaviješteno nadležno tužilaštvo, koje je preuzelo istragu radi utvrđivanja stepena odgovornosti učesnika u saobraćaju. Fleka i tragovi kočenja na mjestu nesreće pokazuju silinu udara, a saobraćaj na ovoj dionici bio je privremeno usporen tokom trajanja uviđaja.