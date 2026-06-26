Broj žrtava ebole porastao na 304, stopa smrtnosti u porastu

Autor:ATV redakcija
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Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 304, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.
U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 1.155.
Prema podacima Ministarstva, stopa smrtnosti porasla je za jedan odsto, i sada iznosi 26,3 odsto, prenosi Srna.
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