Broj žrtava ebole porastao na 304, stopa smrtnosti u porastu

Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 304, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 1.155. Prema podacima Ministarstva, stopa smrtnosti porasla je za jedan odsto, i sada iznosi 26,3 odsto, prenosi Srna.

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