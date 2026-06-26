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Broj žrtava ebole porastao na 304, stopa smrtnosti u porastu

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:17

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Ебола
Foto: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa

Broj preminulih od ebole u Kongu porastao je na 304, saopšteno je iz kongoanskog Ministarstva za komunikacije i medije.

U saopštenju se navodi da je broj potvrđenih slučajeva ebole porastao na 1.155.

Prema podacima Ministarstva, stopa smrtnosti porasla je za jedan odsto, i sada iznosi 26,3 odsto, prenosi Srna.

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Tagovi :

ebola

Ebola virus

Kongo

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