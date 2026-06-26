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Snažan zemljotres pogodio Japan

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 08:13

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Испуцала земља усљед земљотреса
Foto: pexels/Alfo Medeiros

Zemljotres magnitude 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je sjeveroistočnu prefekturu Čiba, blizu Tokija.

Nije izdata prijetnja od cunamija, saopštila je Japanska meteorološka agencija.

Podrhtavanje tla osjetilo se i u Tokiju.

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Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 50 kilometara, prema podacima Meteorološke uprave.

Nema informacija o žrtvama ili šteti.

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Tagovi :

Japan

Zemljotres

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