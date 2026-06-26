Snažan zemljotres pogodio Japan

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Zemljotres magnitude 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je sjeveroistočnu prefekturu Čiba, blizu Tokija.
Nije izdata prijetnja od cunamija, saopštila je Japanska meteorološka agencija.
Podrhtavanje tla osjetilo se i u Tokiju.
Svijet
Muškarac iz Hrvatske ubio državljanina BiH: Posvađali se oko politike, evo koliku kaznu je dobio
Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 50 kilometara, prema podacima Meteorološke uprave.
Nema informacija o žrtvama ili šteti.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h1
Svijet
2 h0
Najnovije
09
25
09
21
09
18
09
17
09
13
Trenutno na programu