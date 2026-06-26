Snažan zemljotres pogodio Japan

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Zemljotres magnitude 5,8 stepeni Rihterove skale pogodio je sjeveroistočnu prefekturu Čiba, blizu Tokija.

Nije izdata prijetnja od cunamija, saopštila je Japanska meteorološka agencija. Podrhtavanje tla osjetilo se i u Tokiju. Svijet Muškarac iz Hrvatske ubio državljanina BiH: Posvađali se oko politike, evo koliku kaznu je dobio Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 50 kilometara, prema podacima Meteorološke uprave. Nema informacija o žrtvama ili šteti.

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