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Pao Banjalučanin: Mrtav pijan hodao cestom pokazivao, polni organ

Autor:

ATV redakcija
26.06.2026 09:25

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Пао Бањалучанин: Мртав пијан ходао цестом показивао, полни орган
Foto: ATV

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode Banjalučanina čiji su inicijali N.S. zbog krajnje nedoličnog ponašanja i izazivanja opasnosti u saobraćaju.

Ovo lice se u vidno alkoholisanom stanju, krećući se kao pješak, teturalo direktno kolovoznom trakom na kojoj je pokazivalo polni organ i vršilo fiziološku potrebu pred zgroženim prolaznicima i vozačima.

„Navedeno lice se u Banjaluci u vidno alkoholisanom stanju kao pješak kretalo kolovoznom trakom i pokazivalo polni organ. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,41 g/kg alkohola u organizmu“, saopšteno je iz PU Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.

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Tagovi :

Banjaluka

hapšenje

Polno uznemiravanje

PU Banjaluka

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