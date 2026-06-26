Pao Banjalučanin: Mrtav pijan hodao cestom pokazivao, polni organ

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka lišili su slobode Banjalučanina čiji su inicijali N.S. zbog krajnje nedoličnog ponašanja i izazivanja opasnosti u saobraćaju.

Ovo lice se u vidno alkoholisanom stanju, krećući se kao pješak, teturalo direktno kolovoznom trakom na kojoj je pokazivalo polni organ i vršilo fiziološku potrebu pred zgroženim prolaznicima i vozačima.

„Navedeno lice se u Banjaluci u vidno alkoholisanom stanju kao pješak kretalo kolovoznom trakom i pokazivalo polni organ. Ispitivanjem na prisustvo alkohola kod navedenog lica utvrđeno je prisustvo od 1,41 g/kg alkohola u organizmu“, saopšteno je iz PU Banjaluka.

O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda u Banjaluci.