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U eksploziji plina teško povrijeđen radnik Nove Željezare Zenica

25.06.2026 21:30

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Нова Жељезара Зеница
Foto: YouTube/printscreen

U popodnevnim satima došlo je do nesreće u pogonu Energetika Nove Željezare Zenica u kojoj je jedan radnik zadobio teže povrede, kazao je za "Avaz" predsjednik Sindikata NŽZ Rašid Fetić.

Radnik je zadobio opekotine leđa i nalazi se na UKC-u Sarajevo.

"Prema informacijama portala Avaz, nesreća se desila prilikom odvajanja plina, spajanja sa cisterne na cijevi, došlo je do oslobađanja pritiska i desila se eksplozija. Sve ovo se dešava baš u danu kada je održano ročište o stečaju Željezare. Radnici na posao dolaze pod pritiskom i u neizvjesnosti su. Policija je dolazila, inspektori su bili, sve je ograđeno trakom i sutra ćemo imati više informacija jer će vjerovatno biti uviđaj", kazao je Fetić za "Avaz".

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Tagovi :

Nova Željezara Zenica

Eksplozija

UKC Sarajevo

Povrijeđen radnik

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