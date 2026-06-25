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Hapšenje u Gradišci: Pronađena laboratorija za uzgoj psihodeličnih gljiva

Autor:

ATV redakcija
25.06.2026 12:46

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Припадници Полицијске управе Градишка ухапсили су Г.Т. из Градишке због сумње да је починио кривично дјело неовлаштене производње и промета опојних дрога.
Foto: Ustupljena fotografija

G.T. iz Gradiške uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.

Kako je saopšteno iz policije, operativnim radom na terenu prikupljena su saznanja da osumnjičeni posjeduje određenu količinu narkotika i da je drugim licima omogućavao njihovo konzumiranje.

Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Gradišci, policijski službenici izvršili su pretres stana, automobila i drugih objekata koje koristi osumnjičeni.

Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količina suve biljne materije koja asocira na marihuanu, improvizovana laboratorija za proizvodnju psihodeličnih gljiva, smjesa za proizvodnju bruto mase od 525 grama, sredstva za tretiranje, novac, kao i drugi predmeti koji bi mogli biti povezani sa izvršenjem krivičnog djela.

Tokom akcije evidentirana su i dva prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, a počinili su ih S.K. i S.K. iz Gradiške.

Полиција Србија

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O svim okolnostima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naložio da mu po okončanju istrage bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

Hapšenje je izvršeno u okviru akcije usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.

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hapšenje

Gradiška

zaplijenjena marihuana

PU Gradiška

pretresi

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