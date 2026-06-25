Hapšenje u Gradišci: Pronađena laboratorija za uzgoj psihodeličnih gljiva

Autor:ATV redakcija
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G.T. iz Gradiške uhapšen je zbog sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga.
Kako je saopšteno iz policije, operativnim radom na terenu prikupljena su saznanja da osumnjičeni posjeduje određenu količinu narkotika i da je drugim licima omogućavao njihovo konzumiranje.
Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Gradišci, policijski službenici izvršili su pretres stana, automobila i drugih objekata koje koristi osumnjičeni.
Tom prilikom pronađena je i oduzeta određena količina suve biljne materije koja asocira na marihuanu, improvizovana laboratorija za proizvodnju psihodeličnih gljiva, smjesa za proizvodnju bruto mase od 525 grama, sredstva za tretiranje, novac, kao i drugi predmeti koji bi mogli biti povezani sa izvršenjem krivičnog djela.
Tokom akcije evidentirana su i dva prekršaja iz Zakona o proizvodnji i prometu opojnih droga, a počinili su ih S.K. i S.K. iz Gradiške.
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O svim okolnostima obaviješten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci, koji je naložio da mu po okončanju istrage bude dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
Hapšenje je izvršeno u okviru akcije usmjerene na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga.
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