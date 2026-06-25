U napuštenom objektu pronađeno tijelo, dijelovi bili potpuno odvojeni: Užas u Beogradu

Autor:ATV redakcija
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U napuštenom poslovnom objektu na Novom Beogradu nađeno je tijelo, najvjerovatnije muškarca, a dijelovi tijela su bili odvojeni!
Prema informacijama, jeziv prizor zatekao je radnik obezbjeđenja ovog objekta 23. juna oko podneva, nakon čega je uslijedila hitna reakcija nadležnih službi. Čuvar je u stanju potpunog šoka odmah alarmirao policiju.
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Odmah po pozivu, na teren su izašle jake snage policije i dežurni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koji je rukovodio uviđajem. Scena koju su zatekli inspektori i forenzičari bila je više nego uznemirujuća.
- Tijelo je pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja, a najjeziviji detalj jeste to što su dijelovi tijela bili odvojeni. Policija i tužilaštvo su odmah pokrenuli opsežnu istragu kako bi se utvrdilo šta se tačno dogodilo u ovom napuštenom prostoru - otkriva izvor.
S obzirom na stanje u kojem se nalazi, identitet je nemoguće utvrditi vizuelno. VJT je naložilo hitnu DNK analizu i provjeru svih prijava nestalih lica u proteklom periodu.
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Tijelo je prevezeno na Institut za sudsku medicinu. Obdukcija treba da pruži ključni odgovor - da li je nesrećni čovjek žrtva brutalnog zločina, ili su tijelo nakon smrti raskomadale životinje, budući da u ovaj napušteni objekat često svraćaju psi lutalice.
Policijski inspektori već češljaju teren na Novom Beogradu, uzimaju izjave od ljudi koji borave u blizini ovog objekta i provjeravaju da li postoje sigurnosne kamere koje su mogle da snime nešto sumnjivo.
(Telegraf.rs)
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