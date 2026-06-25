Djed koji je pregazio unuka traktorom do detalja opisao užas: Dječaku se bore za život

U stravičnoj nesreći koja se dogodila 23. juna oko 18.30 časova u naselju Begaljica u Grockoj, jednoipogodišnji dječak zadobio je prelom lobanje i krvarenje na mozgu i nalazi se u izuzetno teškom stanju u bolnici.

Njegov djed N. J. (57) dao je izjavu policiji o svim okolnostima ove tragedije. Kako saznaje ''Telegraf.rs'', nesrećni čovjek je inspektorima do detalja opisao da se mališan neopaženo podvukao pod traktor dok su on i sin zakačinjali cisternu. Pošto to niko nije primjetio, djed je krenuo u rikverc i pregazio unuka, a alkotest je potvrdio da niko od odraslih nije bio pod dejstvom alkohola.

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Pomenuta nesreća duboko je potresla cijelo naselje Begaljica, a dječak je kolima Hitne pomoći hitno transportovan u dječiju bolnicu u Beogradu sa povredama opasnim po život.

Kako je došlo do nesreće?

Prema informacijama iz istrage, tragedija se dogodila u dvorištu porodične kuće dok su otac i djed obavljali seoske poslove.

Djed N. J. i otac djeteta T. J. (34) bili su fokusirani na to da za traktor zakače cisternu za vodu.

Dok su odrasli radili oko priključka, jednoipogodišnji dječak se potpuno neopaženo podvukao ispod traktora.

Pošto niko nije primjetio dijete, djed je sjeo za volan, pokrenuo traktor unazad i pregazio unuka.

Otac i djed su odmah podigli povrijeđenog dječaka, stavili ga u automobil i odvezli u lokalni Dom zdravlja, odakle je hitno transportovan u dječiju bolnicu u Beogradu.

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Ljekari se bore za život dječaka

Zdravstveno stanje jednoipogodišnjeg mališana je kritično. Ljekari ulažu maksimalne napore da spasu život djeteta koje je zadobilo stravične povrede glave:

Prelom lobanje

Nagnječenje (kontuzija) mozga

Unutrašnje krvarenje na mozgu

Otac i djed bili potpuno trezni

O nesreći je odmah obaviješteno Drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a policija je na licu mjesta obavila uviđaj.

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Urađen je alkotest koji je potvrdio izuzetno važnu činjenicu - ni otac ni djed dječaka nisu imali alkohola u krvi. Istraga je pokazala da je riječ o stravičnom i nesrećnom slučaju koji se dogodio usljed sekunde nepažnje. Istraga se nastavlja kako bi se utvrdile sve preostale zakonske okolnosti.