Po Interpolovoj potjernici uhapšeni Crnogorac i Turčin

Po potjernicama podgoričke kancelarije Interpola zbog trgovine ljudima i utaje poreza i doprinosa u iznosu većem od 360.000 evra uhpšeni su državljanin Crne Gore i državljanin Turske.

Oni su uhapšeni u Njemačkoj i na Kosovu i Metohiji.

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Njemačka policija uhapsila je državljanina Crne Gore N. B. /37/ osumnjičenog da je vrbovao maloljetno lice sa područja Podgorice radi sklapanja nedozvoljenog braka u inostranstvu, odnosno u Francuskoj, tokom 2022. godine, saopštila je Uprava policije Crne Gore.

Za njim je raspisana potjernica da bi se obezbijedilo njegovo prisustvo u krivičnom postpuku koji je vodi zbog trgovine ljudima.

Na Kosovu i Metohiji uhapšen je državljanin Turske M. D. /44/ osumnjičenog da je, kao izvršni direktor jednog pravnog lica sa sjedištem u Podgorici, utajom poreza i doprinosa u saizvršilaštvu oštetio budžet Crne Gore za 366.315 evra.

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Za njim je raspisana potjernicu radi vođenja krivičnog postupka pred podgoričkim Osnovnim sudom zbog krivičnog djela utaja poreza i doprinosa u saizvršilaštvu.

(Srna)