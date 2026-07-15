Grčka pooštrila kontrole na plažama: Kazne su paprene

Nadležne služe u Grčkoj koriste dronove, satelitske snimke i patrole obalskih straža kako bi iveli red na plažama.

Kako ne biste pokvarili odmor neočekivanim troškovima, evo detaljnog spiska prekršaja na grčkim plažama za koje možete platiti ozbiljne kazne.

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Divlje kampovanje i spavanje na plaži

Iako prenoćište pod zvijezdama na pustoj plaži zvuči romantično i praktično, kampovanje van zvaničnih kampova je strogo zabranjeno. Ovo je jedno od pravila koja turisti najčešće ignorišu, ali posljedice su trenutne.

Čak i samo jedna noć provedena na plaži dovoljna je da dođe do policijske intervencije.

Kazna: Oko 300 evra ili više.

Paljenje vatre i roštiljanje

Tokom ljetnih mjeseci Grčka se bori sa ekstremnim sušama, pa je rizik od šumskih požara ogroman. Zbog toga su pravila po ovom pitanju restriktivna:

Strogo je zabranjeno loženje vatre na otvorenom.

Roštiljanje van mjesta koja su striktno označena i dozvoljena za to može imati ozbiljne finansijske, pa čak i krivične posljedice.

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Grčko Ministarstvo za klimatske krize i civilnu zaštitu zabranilo je spaljivanje biljnog otpada i otvoreni plamen kako bi smanjila broj požara izazvanih ljudskim djelovanjem, a kazne su do 200.000 evra ili zatvor.

Zabranjeni su radovi iz kojih izlaze varnice ili otvoreni plamen, vatromet i dim od pčelarstva su zabranjeni kada indeks opasnosti dostigne visok ili veoma visok nivo uzbune.

Prema novom Krivičnom zakoniku, podmetanje požara kažnjivo je zatvorom i novčanim kaznama do 200.000 evra, bez suspenzije ili zamjene.

Prekršaji predviđaju administrativne kazne do 50.000 evra.

SUP daske

Grčka obalska straža je pojačala kontrole na vodi i izriče kazne kupačima na popularnim daskama za veslanje (SUP) ako se ne pridržavaju bezbjednosnih pravila:

Morate nositi prsluk za spasavanje (bez obzira na to koliko dobro plivate).

Na standardnoj SUP daski smjie da bude isključivo jedna osoba (kažnjava se i vožnja u paru, npr. roditelj sa djetetom, osim ako daska nije fabrički deklarisana kao tandem/porodica SUP).

Kazna: 250 evra.

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Prema pravilima Grčke obalske straže, SUP daska u Grčkoj smije da se koristi isključivo pod određenim uslovima. Ovaj dokument je sačinjen 2012. godine, ali su iz Grčkog ministarstva zaštite odnosno odsjeka Obalske straže u decembru prošle godine podsetili na iste ove propise za SUP daske.

Ovo su pravila za korišćenje SUP daske na moru u Grčkoj:

Zabranjeno je da je koriste osobe mlađe od 14 godina i neplivači

Plovidba je dozvoljena samo tokom dana, na udaljenosti do 500 metara od obale i isključivo po povoljnim vremenskim uslovima.

Na dasci se može nalaziti samo jedna osoba, a nošenje prsluka za spasavanje je obavezno.

Korisnici su dužni i da vode računa da svojim kretanjem ne ugrožavaju kupače i druge učesnike na vodi.

Džet ski

U Grčkoj, vozači džet skija moraju imati najmanje 16 godina i posedovati važeću vozačku dozvolu. Plovila moraju ostati 300 metara od obale, sa maksimalnom dozvoljenom brzinom od tri čvora u luci dok se ne dostigne ta udaljenost.

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Jedinstveno pravilo u Grčkoj zabranjuje upotrebu džet skija između 13:30 i 18:00 časova u naseljenim područjima kako bi se sačuvalo vrijeme za popodnevni odmor. Takođe važe regionalne zabrane, posebno oko ostrva Paros.

Najčešće greške koje turisti ponavljaju

Zanimljivo je da većina kazni ne nastaje iz namjere da se prekrši zakon, već zbog brzopletosti, nepažnje i loših navika. Iz godine u godinu, turisti najčešće "padaju" na sljedećim stvarima:

Parkiranje "na samo minut" na nedozvoljenom mjestu

Vožnja bez sigurnosnog pojasa

Korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje

Kampovanje na plaži

Kako se plaćaju kazne u Grčkoj?

Ukoliko ipak dobijete plavu kovertu ili zakačenu prijavu, važno je da znate proceduru:

Nema plaćanja na licu mjesta: Kazna se nikada ne daje policajcu u ruke.

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Gdje se plaća: Kazne se uplaćuju u lokalnoj pošti (ELTA), banci ili putem onlajn sistema.

Popust za brzu uplatu: U zavisnosti od vrste prekršaja, nekada važi pravilo da se iznos prepolovi ako se plati u roku od nekoliko dana (provjerite napomenu na samom nalogu).

Najbolje je da kaznu riješite što prije kako biste izbjegli dodatne komplikacije i neprijatnosti na graničnom prelazu pri izlasku iz zemlje.

(B92)