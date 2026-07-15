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Zemljotres pogodio Sokolac

Autor:

ATV redakcija
15.07.2026 15:10

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Земљотрес погодио Соколац
Foto: Printskrin/Jutjub

Područje Sokoca pogodio je zemljotres jačine 2,5 po Rihteru, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Republike Srpske.

Zemljotres je lociran u 13 časova i 23 minuta po lokalnom vremenu u epicentralnoj zoni od 3-4 stepena Merkalijeve skale, sa epicentrom u regionu Sokoca.

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Potres ovog intenziteta ne može izazvati štete na objektima, a stanovništvo ga može osjetiti u epicentralnoj zoni.

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Zemljotres

Sokolac

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