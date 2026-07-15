Konaković: Hrvati u BiH uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima pripada

Hrvati u BiH uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, naravno na štetu bošnjačkog naroda, ocijenio je danas ministar spoljnih poslova u Savjetu ministar BiH i lider stranke Narod i Pravda Elmedin Konaković.

Hrvatski sabor je u srijedu, posljednjeg dana proljetnog zasjedanja, izglasao Rezoluciju koju je predložio Domovinski pokret (DP) i kojom, kako je istaknuo predsjednik te stranke i potpredsjednik Sabora Ivan Penava, Hrvatska šalje poruku da neće pasivno promatrati preglasavanje Hrvata. Rezoluciju je podržalo 83 zastupnika, dok je troje bilo suzdržano, a jedan protiv. Lijeva opozicija u glasanje se nije uključila.

Region Hrvatski sabor usvojio rezoluciju o Hrvatima u BiH

Konaković je izjavi za Fenu najavio da će konferencija o položaju konstitutivnih naroda u institucijama BiH, ali i nižim nivoima vlasti, biti održana 5. avgusta u Sarajevu, kako bi se adekvatno odgovorilo na temu koja se kreira iz Hrvatske i političkog spektra stranaka koje predstavljaju interese hrvatskog naroda, koje su nametnuli isključivo razgovore o temi člana Predsjedništva BiH, što Konaković smatra potpuno legalnim i legitimnim.

"Ali ne bismo da govorimo samo o tome. Hoćemo da otvorimo jednu širu raspravu o položaju Hrvata, Bošnjaka i Srba i da pokažemo činjenice koje ne idu u prilog onima koji su danas usvajali rezoluciju u Zagrebu", rekao je Konaković.

Posebno je naglasio institucije.

"Počevši od Savjeta ministara BiH, Ustavnog suda, agencija, rukovodećih mjesta... Hrvati u BiH, a to ćemo pokazati na ovoj konferenciji, uživaju mnogo više prava i pozicija nego što im to po zakonima ove zemlje pripada, naravno na štetu bošnjačkog naroda", kazao je on.

Kaže da su neprimjerene poruke iz Zagreba kako Hrvati u BiH nemaju zaštićen status kao konstitutivni narod zaista jedna loša stvar i "nećemo se s njima nadvikivati ili nešto s njima puno svađati".