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Špirić: Sramotan način na koji Vuković raspravlja o odnosima Istočnog Sarajeva i Banjaluke

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ATV redakcija
15.07.2026 14:23

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Никола Шпирић изјава поводом отказивања сједнице у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ
Foto: Srna

Delegat Kluba srpskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Nikola Špirić pozvao je danas da se rasprava o Prijedlogu zakona o Sudu BiH ne pretvara u polemiku o odnosima Istočnog Sarajeva i Banjaluke, poručivši da će o lokaciji apelacionog odjeljenja Suda BiH biti odlučeno u amandmanskoj fazi.

Špirić je rekao da Dom naroda nije mjesto na kojem treba raspravljati o odnosima Istočnog Sarajeva i Banjaluke, te da način na koji to čini delegat Nenad Vuković "nije dobar, nije koristan, nego je i sramotan".

On je istakao da odnose između Istočnog Sarajeva i Banjaluke određuju institucije Republike Srpske, te naglasio da tekst predloženog zakona neće odrediti lokaciju apelacionog odjeljenja Suda BiH.

- Lokaciju apelacionog suda neće odlučiti tekst zakona koji imate u prijedlogu, nego amandmanska faza - rekao je Špirić i pozvao Vukovića da "bez obzira na rezervne ljutnje", bude dio zajedničke priče o lokaciji apelacionog odjeljenja.

Delegat u Domu naroda Radovan Kovačević poručio je da su pokušaji stvaranja podjela između Banjaluke i Istočnog Sarajeva neprihvatljivi, ističući da građani Istočnog Sarajeva Banjaluku doživljavaju kao svoj glavni grad i da su ponosni i na institucije Republike Srpske u Banjaluci i na ulogu svog grada u njenom stvaranju.

Obraćajući se poslaniku Nenadu Vukoviću, Kovačević je rekao da je sramota pokušavati da se kod stanovnika Istočnog Sarajeva stvara bilo kakva negativna emocija prema Banjaluci.

- Kolega Vukoviću, sram da vas bude što pokušavate da pravite podjelu između Pala i Banjaluke i što pokušavate da stvorite bilo kakvu negativnu emociju kod stanovnika Istočnog Sarajeva prema Banjaluci. Ja sam na Palama redovno, barem jednom mjesečno. U Istočnom Sarajevu sam stalno. Ljudi u Istočnom Sarajevu vole Banjaluku kao svoj glavni grad. Nemaju nikakve emocije da je njima nešto oteto - rekao je Kovačević.

On je naveo da su stanovnici Istočnog Sarajeva ponosni na institucije Republike Srpske u Banjaluci – Palatu Republike, Vladu i Narodnu skupštinu, ali i na ulogu Istočnog Sarajeva u stvaranju Republike Srpske, te da traže da to bude prepoznato.

- Istočno Sarajevo je moje, jednako koliko je moja i Banjaluka. I to vam sigurno neće proći - poručio je Kovačević, prenosi Srna

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Nikola Špirić

SNSD

Sarajevo

Istočno Sarajevo

Banjaluka

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