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"Roditeljima nisu potrebna opravdanja i obećanja, nego mjesta u vrtićima"

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ATV redakcija
15.07.2026 14:52

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одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука
Foto: ATV

Odbornik SNSD-a u Skupštini grada Banjaluka Bogoljub Zeljković rekao je da mu je žao što odgovor Gradske uprave još jednom pokazuju da je lakše odgovoriti političkom protivniku nego roditeljima koji danas ne znaju gdje će im dijete u septembru boraviti dok su oni na poslu.

"Zapravo, žao mi je što Gradska uprava ne smatra pitanje smještaja djece u vrtićima važnim da odgovori na njega nego za to koristi uvaženu koleginicu Tanju Palačković", rekao je Zeljković za Srnu komentarišući odgovor Palačkovićeve na njegovu raniju izjavu da je "Banjaluka jasno poručila da za djecu više od 2.000 porodica nema mjesta u vrtićima".

Komentarišući njenu izjavu da je "Grad uveo subvencije za vrtiće za koje godišnje izdvaja više miliona KM", Zeljković je rekao za Srnu da niko nije osporio subvencije privatnim vrtićima, naprotiv, kaže, one predstavljaju značajnu pomoć privatnim preduzetnicima koji su uložili svoj kapital, zapošljavaju ljude i zajedno sa Gradom nose veliki dio sistema predškolskog vaspitanja.

"Ali, nemojmo miješati dvije potpuno različite stvari. Subvencija nije novo mjesto u vrtiću nego pomoć nečijem privatnom biznisu koji je roditeljima skuplji od javne usluge. Danas Grad subvencioniše oko 150 KM po djetetu, dok roditelji u privatnim vrtićima plaćaju oko 500 KM mjesečno. To znači da porodice iz svog džepa svakog mjeseca izdvajaju još oko 350 KM", pojasnio je Zeljković Palačkovićevoj.

Istovremeno, dodao je, roditelji čija djeca pohađaju javne vrtiće plaćaju oko 210 KM.

"Zato subvencije jesu pomoć, ali nisu rješenje problema zbog kojeg se ove godine za 610 mjesta prijavilo čak 2.700 djece. Umjesto da odgovori na to pitanje, gospođa Palačković je, slučajno ili namjerno, iznijela neistinit podatak. Institucije Republike Srpske nisu obezbijedile pet miliona KM za nove vrtiće u Banjaluci.

Obezbijeđeno je 15 miliona KM. O tome postoji zvanična dokumentacija", naglasio je Zeljković.

On je poručio da još važnije od toga jeste pitanje na koje građani zaslužuju odgovor: Zašto Gradska uprava nije postupila po zvaničnim dopisima Kabineta predsjednika Republike kojima je traženo da dostavi potrebnu dokumentaciju, riješi lokacije i ispuni uslove kako bi izgradnja novih vrtića mogla da počne?

Zeljković je istakao da se u dopisu od 16. maja prošle godine jasno navodi da za pojedine lokacije nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi, niti su obezbijeđene potrebne dozvole.

"Zato bih zamolio gospođu Palačković da, umjesto što odgovara meni, postavi jedno jednostavno pitanje gradonačelniku: Zašto Gradska uprava nije odgovorila na ove dopise i zašto sredstva koja čekaju našu djecu još nisu iskorišćena? Možda će njoj koja je njegov odbornik odgovoriti prije nego drugima koje su isto birali građani Banjaluke ali njemu nisu po mjeri", naglasio je Zeljković.

On je podsjetio i na činjenicu da su prošle godine odbornici SNSD-a predložili amandman kojim su bila obezbijeđena sredstva za izjednačavanje subvencija roditeljima čija djeca pohađaju privatne vrtiće, a Gradska uprava taj prijedlog nije prihvatila.

"Istovremeno, gradonačelnik je više puta javno obećavao upravo to isto. Kao što je obećavao završetak vrtića u Novoseliji. Kao što je obećavao gradsku bolnicu.

Kao što je obećavao kartice prijateljstva. Zato danas više nije problem u obećanjima. Problem je u rezultatima.

Ne želim političko prepucavanje. Želim da naredne godine ne razgovaramo o tome zašto je više od dvije hiljade djece ostalo bez mjesta u vrtiću, nego o tome koliko smo novih vrtića otvorili. Jer roditelji ne mogu upisati dijete u obećanje. Oni mogu upisati dijete samo u vrtić", poručio je Zeljković, prenosi Srna

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Banjaluka

Bogoljub Zeljković

odbornik

Skupština grada Banjaluka

Vrtić

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