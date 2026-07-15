Mještani Česme poručuju: Izigrani smo i nasamareni od strane gradonačelnika

Rupe na putu, dotrajao makadam, kanalizacija, samo su neki od problema sa kojima se mještani banjalučkog naselja Česma, posebno tokom kišnih dana suočavaju, a intenzivno u proteklih šest godina.

Nebrojano puta su kontaktirali Gradsku upravu Banjaluka, ali odgovora nije bilo. U gradskoj kasi, za njihove probleme novca očigledno nema.

„Mi smo se okupljali stotinu puta, slali zahtjeve i peticije gradonačelniku, Gradskoj upravi da nam to riješe, asfaltiraju, međutim nikada nismo dobili nikakvu informaciju. Oni su nas ignorisali. Danas su se okupili tu i došli su da rade, da se slikaju i da sebi pripisuju neke zasluge, kao da su postigli neki istorijski uspjeh. Međutim, nisu. To je uspjeh nas mještana Česme, koji smo godinama upućivali zahtjeve njima“, rekla nam je mještanka Renata Kuzmić.

Renata Kuzmić

Kako je Renata naglasila, radove će pratiti jer nemaju povjerenja u nadležne kao ni asfalt, koji se brzinski radi. Ona je poručila da je njihov cilj pomno ispratiti radove da se u budućnosti ne bi našli u situaciji da novi asfalt kidaju rukama jer mještani Česme najmanje što zaslužuju je transparentnost.

Sredstava ima, ali u izbornoj godini. Od predizbornog asfalta nije napravljen ni jedan korak naprijed. Za asfaltiranje dvije ulice: Nedeljka i Boška Babića, mještani Česme su čekali šest godina kako bi se mogla plasirati izborna priča.

„Danas smo se ovdje okupili kako bismo ukazali na šestogodišnji nerad Gradske uprave Banjaluka. Ova Česma, koja je dala podršku gradonačelniku oba puta nasamarena je i izigrana. Mislim da će mještani to znati da vide. Mi kao mještani i neko ko se okuplja oko raznih inicijativa za dobrobit ovog naselja odlučili smo se na vršenje pritiska u pravcu Grada Banjaluka kako bi se uradile Ulice Boška i Nedeljka Babića“, rekao je mještanin Miloš Krčić.

Miloš Krčić

Obećano je i asfaltiranje Ulice Ivana Milutinovića, međutim kako kaže Miloš, asfaltirati, a ne riješiti pitanje kanalizacije u dijelu Česme koja plavi tokom obilnih kiša, je samo po sebi suludo.

„Trebaju nam i parkovi i šetališta i sve nam to treba, sve to ovom gradu treba, ali ja mislim da se u ovom gradu konačno moraju postaviti prioriteti. Prioritet o kom govorimo jesu i ove dvije ulice gdje žive i stariji i djeca. Dijete ne može koristiti ni kolica ni rolere ni bicikla, a stariji koji koriste štap ne mogu normalno hodati ovim dijelom. Ponavljam opet, niko nema ništa protiv parka, šetališta, Dino parka, djeca će ići, ja ću otići, ali prioriteti se moraju znati i rješavati“, rekla je mještanka Daliborka Crnogaća.

Daliborka Crnogaća

Mještani banjalučkog naselja Česma apeluju po ko zna koji put na nadležne kako bi se zaista prioriteti o kojima govore poput infrastrukture, kanalizacije i drugih stvari, koje su njihova svakodnevnica konačno riješili jer kako kažu „predizbornom šminkom“ se ne rješavaju problemi već realne potrebe i ono sa čim se svaki dan suočavaju ostavlja po strani.