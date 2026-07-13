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Osnovni sud potvrdio još jednu optužnicu protiv Đoke Ekvatora

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 11:56

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Ђорђе Давидовић, познатији као Ђоко Екватор
Foto: Screenshot / YouTube

Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu protiv vlasnika firme "Ekvator" d.o.o Banja Luka, Đorđa Davidovića, kojeg Okružno javno tužilaštvo tereti da je ustupanjem potraživanja vrijednog oko dva miliona KM firmi „Banigo građenje“ oštetio povjerioce.

Davidović je u avgustu 2021. godine, zaključio ugovor o ustupanju potraživanja sa firmom „Banigo građenje“, iako je znao da je preduzeće u tom trenutku bilo nesposobno za plaćanje, a njegovi računi blokirani zbog dugovanja, navodi se u optužnici.

Potraživanje koje je „Ekvator“ imao prema drugim privrednim društvima, na osnovu pravosnažnih sudskih presuda, preneseno na „Banigo građenje“, a nakon čega je na račun pomenute firme isplaćeno ukupno 2.032.169 KM, umjesto da sredstva budu usmjerena na račun „Ekvatora“, sa kojeg bi bila predmet prinudne naplate u korist povjerilaca.

Kako se navodi u optužnici, neki od najvećih povjerilaca bili su Gelić Jovo i preduzeće „Kermi koka“ iz Laktaša, kojima je potraživanje iznosilo više od 3,3 miliona KM, Uprava za indirektno oporezivanje sa 377.233 KM i Grad Banja Luka sa 337.814 KM.

Na ovaj način je prema navodima Tužilaštva izbjegnuta prinudna naplata dugovanja s obzirom da su u tom trenutku računi firme "Ekvator" d.o.o. Banja Luka bili blokirani zbog više izvršnih postupaka.

Dakle, osumnjičeni u subjektu privrednog poslovanja znajući da je taj subjekat postao nesposoban za plaćanje drugom prevarnom radnjom oštetio povjerioce prouzrokujući na taj način povjeriocima znatnu štetu, čime je počinio krivično djelo oštećenje povjerilaca iz člana 254. stav 3. u vezi sa stavom 2. i 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske, navodi se u optužnici.

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Đoko Ekvator

Optužnica

Ekvator

Banjaluka

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