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Opasnost iz zamrzivača: U Banjaluci zabranjen promet šest neispravnih sladoleda

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 10:46

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сладоледи слаткиши десерт
Foto: Pexel/ Augustinus Martinus Noppé

Gradska inspekcija za hranu je u okviru sezonskih aktivnosti u junu izvršila uzorkovanje i kontrolu zdravstvene ispravnosti sladoleda u prometu u 13 objekata na teritoriji grada Banje Luke, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske i Veterinarskim institutom Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“.

Kako su naveli iz resornog odjeljenja, u pojedinim objektima je na zahtjev stranaka vršena samo analiza, dok je u nekim objektima vršena i analiza i superanaliza.

U objektima u kojim je vršena i analiza i superanaliza, analizu je radio JU Veterinarski institut Republike Srpske „Dr Vaso Butozan“, dok je superanalizu radio JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.

Od 13 uzetih uzoraka sedam je bilo ispravno, dok šest uzoraka nije bilo zdravstveno bezbjedno za konzumiranje.

Inspektori su izdali ukupno devet prekršajnih naloga ukupnog iznosa 9.900 KM subjektima koji su prometovali zdravstveno nebezbjedne sladolede.

-Inspektori su zabranili dalji promet zdravstveno nebezbjednih sladoleda u objektima u kojima su isti prometovani i naložili mjere koje se odnose na čišćenje i dezinfekciju prostorija, uređaja i opreme, te ponovno uzorkovanje sladoleda do dobijanja ispravnog nalaza. Tek nakon dobijanja ispravnog nalaza sladoleda, subjekti mogu ponovo da vrše promet ispitivanog sladoleda – zaključili su iz Odjeljenja.

Iz Odjeljenja za inspekcijske poslove navode da su Zakonom o hrani Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 19/17) predviđene kazne za promet zdravstveno nebezbjednih namirnica za preduzetnike u iznosu od 1.000 KM, za pravna lica u iznosu od 2.000KM a za odgovorno lice u pravnom licu 300KM.

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Tagovi :

Banjaluka

sladoled

Inspekcija

Hrana

inspekcijska kontrola

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