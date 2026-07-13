Gračaninu oduzeto vozilo, odbio test na drogu

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Dobojska policija uhapsila je lice inicijala Đ.O. iz Gračanice, nakon što je upravljajući vozilom marke Folksvagen odbio testiranje na drogu.
Utvrđeno je i da je Đ.O. upravljao neregistrovanim vozilom prije sticanja prava na upravljanje.
Izvršenim uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je da isti ima dug u iznosu od 17.155,00 KM, te je zbog zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaje, imajući u vidu da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja, putničko vozilo privremeno oduzeto.
Protiv navedenog lica će biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, saopšteno je iz PU Doboj.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
12
38
12
34
12
34
12
14
12
05
Trenutno na programu