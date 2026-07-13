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Gračaninu oduzeto vozilo, odbio test na drogu

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 11:30

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Dobojska policija uhapsila je lice inicijala Đ.O. iz Gračanice, nakon što je upravljajući vozilom marke Folksvagen odbio testiranje na drogu.

Utvrđeno je i da je Đ.O. upravljao neregistrovanim vozilom prije sticanja prava na upravljanje.

Izvršenim uvidom u Registar novčanih kazni utvrđeno je da isti ima dug u iznosu od 17.155,00 KM, te je zbog zbog bojazni da će isti ponoviti prekršaje, imajući u vidu da je višestruki povratnik u činjenju prekršaja, putničko vozilo privremeno oduzeto.

Protiv navedenog lica će biti pokrenut prekršajni postupak zbog počinjenih prekršaja iz oblasti Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, saopšteno je iz PU Doboj.

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PU Doboj

hapšenje

Policija

Folksvagen

oduzeto vozilo

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