U nastavku akcije „Kalibar“ oduzeto oružje

Autor:ATV redakcija
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Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 10.07.2026. godine u okviru akcije „Kalibar“ od lica R.V. iz Prijedora oduzeli poluautomatsku pušku i 29 komada metaka kalibra 7,62mm.
U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv R.V. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, saopšteno je iz PU Prijedor.
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