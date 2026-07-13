U nastavku akcije „Kalibar“ oduzeto oružje

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Policijski službenici Policijske uprave Prijedor su 10.07.2026. godine u okviru akcije „Kalibar“ od lica R.V. iz Prijedora oduzeli poluautomatsku pušku i 29 komada metaka kalibra 7,62mm.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv R.V. dostaviti izvještaj za počinjeno krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“, saopšteno je iz PU Prijedor.

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