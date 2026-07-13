Amerikanci upotrebili novo oružje protiv Irana: "Gotovo ga je nemoguće zaustaviti"

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je tokom najnovijih napada na Iran prvi put u borbenim uslovima upotrebila jednokratne napadačke pomorske dronove.

Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je da je u jučerašnjim napadima na Iran upotrebila „jednokratne napadačke bespilotne letjelice, ali po prvi put i jednokratne napadačke pomorske dronove“.

U saopštenju nije navedeno o kojim je tačno vrstama dronova riječ, niti koliko ih je korišćeno.

CENTCOM's Task Force Scorpion Strike - for the first time in history - is using one-way attack drones in combat during Operation Epic Fury. These low-cost drones, modeled after Iran's Shahed drones, are now delivering American-made retribution. 🇺🇸 pic.twitter.com/VYdjiECKDT — U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

Američke napadačke bespilotne letjelice već su bile korišćene na početku rata sa Iranom, kada je CENTKOM rasporedio bespilotni sistem LUCAS, koji je u suštini američka verzija iranskih dronova „šahed 136“, kakve je Rusija u velikom broju koristila u sukobu u Ukrajini.

„Ovi jeftini dronovi, razvijeni po uzoru na iranske dronove šahed, sada donose američku odmazdu“, objavio je tada CENTKOM na društvenim mrežama.

Kada je riječ o pomorskim dronovima, Sjedinjene Američke Države su posljednjih godina eksperimentisale sa nekoliko različitih tipova.

„Najprikladnije za jednokratne napade je površinsko plovilo bez posade klase ‘Flit’“, rekao je za Si-En-En vojni analitičar Karl Šuster, bivši direktor Zajedničkog obavještajnog centra Američke Pacifičke komande.

Šuster je objasnio da su ta plovila prvobitno razvijena za protivminske operacije i borbu protiv podmornica, ali da se zahvaljujući brzini većoj od 60 kilometara na čas mogu prilagoditi za jednokratne, odnosno „samoubilačke“ napade.

„Skupa su, cijena im prelazi dva miliona dolara po plovilu, ali ih je veoma teško zaustaviti“, rekao je Šuster i dodao da su i plovila bez posade i bespilotne letjelice LUCAS projektovani tako da se mogu raspoređivati sa američkih obalskih borbenih brodova, prenosi Mondo.