Vrijede čitavo bogatstvo: Da li imate ove sličice u kući?

Posljednjih godina tržište kolekcionarskih kartica doživjelo je pravi procvat širom svijeta, a taj trend sve više stiže i u Srbiju i Crnu Goru, gdje se pojedine rijetke kartice prodaju za nekoliko stotina, pa čak i više od 1.000 evra.

Iako se na domaćim oglasima mogu pronaći i kartice čije su tražene cijene znatno više, stručnjaci upozoravaju da nije svaka Pokemon kartica vrijedna bogatstvo. Najveću vrijednost imaju primjerci iz prvih izdanja, holografske kartice, promotivna izdanja sa turnira, kao i kartice koje su u besprijekornom stanju i profesionalno ocijenjene. Upravo takvi primjerci mogu višestruko da povećaju svoju cijenu na tržištu.

Globalno gledano, Pokemon Trading Kard Gejm odavno više nije samo dječija igra. Tržište kolekcionarskih kartica danas vrijedi više milijardi dolara, a posljednjih godina privlači ne samo ljubitelje franšize već i investitore koji u retkim karticama vide alternativni oblik ulaganja, slično kao u satove, stripove, umjetnička djela ili rijetke novčiće.

Pravi bum dogodio se tokom pandemije, kada je naglo porastao broj kolekcionara. Dodatnu pažnju privukle su spektakularne kupovine poznatih ličnosti. Jedan od najpoznatijih primjera je američki influenser i profesionalni rvač Logan Pol, koji je za rijetku Pokemon karticu izdvojio više od 5 miliona dolara, čime je dodatno podgrejao interesovanje za ovo tržište.

U Srbiji i Crnoj Gori trgovina se uglavnom odvija preko internet oglasa, specijalizovanih kolekcionarskih grupa i društvenih mreža, dok najvrijedniji primjerci često završavaju na međunarodnim platformama, gdje je broj kupaca daleko veći. Upravo zbog toga mnogi domaći kolekcionari prvo provjeravaju cijene na svjetskom tržištu prije nego što odluče da prodaju svoju kolekciju.

Međutim, između tražene i ostvarene cijene često postoji velika razlika. Nije retkost da se kartica oglašava za 1.000 ili čak 2.000 evra, ali to ne znači da će po toj cijeni zaista biti i prodata. Vrijednost zavisi od više faktora, među kojima su starost kartice, njena rijetkost, stanje očuvanosti, ali i trenutna potražnja među kolekcionarima.

Prema riječima analitičara tržišta kolekcionarskih predmeta, najveći rast vrijednosti ostvaruju upravo najređi primjerci, dok velika većina modernih kartica vrijedi svega nekoliko evra.

– Kolekcionarske kartice funkcionišu po istom principu kao umjetnička djela ili rijetki satovi – cijenu određuju rijetkost, stanje i broj ljudi koji žele da ih kupe. Kada se poklope mala ponuda i velika potražnja, cijena može da eksplodira, objašnjava stručnjak za tržište kolekcionarskih predmeta Pol Lesko, koji godinama prati trgovinu Pokemon karticama.

Najveću vrijednost i dalje imaju kartice iz prve generacije iz devedesetih godina, posebno ako nikada nisu korišćene i sačuvane su u originalnom stanju. Takvi primjerci na svjetskom tržištu mogu da dostignu desetine, pa čak i stotine hiljada evra, dok se na domaćem tržištu najčešće trguje karticama čija je vrijednost između nekoliko desetina i nekoliko stotina evra.

Zbog toga mnogi poslednjih meseci ponovo otvaraju stare kutije, albume i fioke u potrazi za zaboravljenim kolekcijama. Šanse da baš u vašem domu leži kartica vredna hiljadu evra nisu velike, ali nisu ni nemoguće. A ako se među njima krije neko retko izdanje iz prvih serija, nekadašnja dječja igra mogla bi da se pretvori u sasvim ozbiljan finansijski dobitak, prenosi Telegraf.