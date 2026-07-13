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Ko sve može da dobije novac za nabavku traktora „Belarus“: Ministarstvo otvorilo Javni poziv

Autor:

ATV redakcija
13.07.2026 10:40

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Ко све може да добије новац за набавку трактора „Беларус“: Министарство отворило Јавни позив

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske obavještava javnost da je danas objavljen Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje podrške za nabavku traktora „Belarus“.

Poziv je objavljen u „Glasu Srpske“ i na internet stranici Ministarstva, i otvoren je 10 dana od dana objavljivanja.

Pravo na novčana sredstva podrške za nabavku traktora „Belarus“ mogu da ostvare fizička lica i samostalni preduzetnici sa prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Srpskoj, koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Republike Srpske i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava zaključno sa 15.majem ove godine, a čiji nosilac gazdinstva je starosti 40 godina i mlađi (rođen 1986.godine i kasnije).

Pravo na sredstva podrške nemaju korisnici koji imaju pasivan status u RPG, koji nisu prijavili Poreskoj upravi Republike Srpske obavezu doprinosa za 2025.godinu i koji nisu izmirili obaveze po osnovu naknade za protivgradnu zaštitu za 2025.godinu.

Takođe, pravo na podršku imaju registrovana poljoprivredna gazdinstva koja imaju minimalno dva hektara obradivog poljoprivrednog zemljišta upisanog u RPG.

Novčana sredstva podrške odobravaju se korisnicima podrške koji izvrše nabavku traktora marke „Belarus“ snage od 78 do 140 konjskih snaga.

Korisnici traktore kupuju kod ovlaštenih distributera koji su sa Ministarstvom zaključili sporazum o poslovno tehničkoj saradnji za prealizaciju Projekta „Selo Republike Srpske“-moje mjesto za život“.

Korisnici kojima su odobrena sredstva vrše avansnu uplatu sredstava kod ovlaštenog distributera u iznosu od 40 odsto od ukupne vrijednosti traktora iskazane na predračunu u roku ne dužem od 30 dana od objavljivanja rang liste.

Sredstva podrške za nabavku traktora „Belarus“ odobravaju se u iznosu od 60 odsto od ukupne vrijednosti traktora i isplaćuju se na račun ovlaštenog distributera.

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Tagovi :

Belarus

Traktor

Ministarstvo poljoprivrede

javni poziv

Vlada Republike Srpske

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